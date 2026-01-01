施政以人為本：從「十件大事」讀懂香港社會的體溫

一年一度的「特區政府施政十件大事評選」再次開啟。這項跨越27載的傳統，宛如一面貼近民情的鏡子，讓政府在繁複的數據、報告與制度設計之外，能聽見社會的真實呼吸。
從截至發稿日的數據中，筆者讀到了市民對政府治理能力的新期待。相比往年，今年的候選名單更聚焦於「安全感」與「獲得感」。大埔宏福苑大火及打擊跨境詐騙位居前列，反映出市民對生命財產安全的高度關注。政府在宏福苑事故後迅速啟動緊急機制，並獲中央全力支援，展現了「以人為本」的擔當。筆者期望，這種跨部門的救災效能未來能轉化為政府全面提升治理效能的「制度常態」，不僅在關鍵時刻及時到位，更在日常施政中持續展現以民為本的協同精神與執行力。
經濟與盛事方面，啟德體育園的啟用與第十五屆全運會的成功舉辦，無疑為香港注入了強心針。體育園啟用至今吸引逾七百萬人次到訪，證明了「盛事經濟」的強大動能。而施政報告提出的「AI效能提升組」與「部門首長責任制」，正是要以更精準、更具問責性的管理，支撐大規模基建與賽事的長遠發展。在醫療改革與網約車規管等觸及民生細節的議題上，反映出市民對「精準扶貧」與「便利出行」的渴望。從推行「家庭醫學門診優先計劃」保障弱勢群體，以及落實網約車合法化，均體現了政府改革步伐與民意脈搏的同頻共振。
由治及興，不僅體現在國際排名上的榮耀，更在於每一位市民的細微體感，是在極端天氣下有「超前部署」的保障，是在受困異國時有聯動營救的後盾。作為立法會議員，筆者將繼續建議政府在未來的行政改革中善用AI，將科技作為優化流程的「大腦」，同時建立更具溫度的回饋機制，以改革促治理，以溫度暖民心。