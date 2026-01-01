施政以人為本：從「十件大事」讀懂香港社會的體溫

一年一度的「特區政府施政十件大事評選」再次開啟。這項跨越27載的傳統，宛如一面貼近民情的鏡子，讓政府在繁複的數據、報告與制度設計之外，能聽見社會的真實呼吸。

從截至發稿日的數據中，筆者讀到了市民對政府治理能力的新期待。相比往年，今年的候選名單更聚焦於「安全感」與「獲得感」。大埔宏福苑大火及打擊跨境詐騙位居前列，反映出市民對生命財產安全的高度關注。政府在宏福苑事故後迅速啟動緊急機制，並獲中央全力支援，展現了「以人為本」的擔當。筆者期望，這種跨部門的救災效能未來能轉化為政府全面提升治理效能的「制度常態」，不僅在關鍵時刻及時到位，更在日常施政中持續展現以民為本的協同精神與執行力。