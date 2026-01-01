特朗普戮破固有世界秩序 單邊主義危害和平

剛踏入2026年，世界局勢在美國主導下繼續風雲變幻。首先是特朗普派兵突襲委內瑞拉，生擒其國家元首馬杜羅返美受審，又揚言要取得盟友丹麥轄下的格陵蘭控制權；而日前其眼中釘伊朗鎮壓反政府示威造成幾百人傷亡，特朗普回應指伊朗政府正開始越過美國設定的紅線，考慮採取軍事行動介入。加上俄烏戰爭仍未有停戰跡象，在在顯示美國正以一連串軍事及外交行動顯露其霸權本色，不惜戳破國際社會維持了數十年的和平與秩序，漠視國際法，以叢林法則取而代之。

現今國際政治的秩序，很大程度建基於一套「基於規則的國際秩序」(rules-based international order)。主要是二戰後以美國為首的西方國家所倡導建構的國際秩序，包括聯合國、國際貨幣基金組織、世貿組織等機構及相關公約，相信多邊主義、自由貿易、人權、民主等理念。但很多時都是以美國需要為主要考慮，實際上是美國說了算，國際法都是有需要時才遵守。這套模糊的世界秩序，畢竟亦令全球人類在二戰後，享受了多年來大致上和平的環境，發展經濟及累積財富。當然，美國是其中最大得益者。

不過，近年由於美蘇冷戰結束、中國崛起、以及美國本身的經濟變化，令美國不再甘心投入額外資源去維持這一套秩序。從特朗普迫使歐洲盟國為防務負擔更多軍費，到美國在今年初一次過退出66個國際組織，包括31個聯合國實體和35個非聯合國組織，都顯示美國國策的轉向。因為特朗普認為，這些花費已不能令美國再次偉大，相反就算做國際警察維持國際秩序，也只是讓美國被其他國家「攞著數」，包括盟友及敵人。

近年全球面對百年變局，傳統西方霸權受到挑戰，特朗普政府實際上是在退出多邊機制，加強單邊干預，以滿足其鞏固美國霸權的訴求。按美國最新的國家安全戰略顯示，特朗普政府正在重新定義美國在全球的角色，最明顯是加強對自家「後院」的控制，才會出現突襲委內瑞拉的軍事行動。至於格陵蘭對美國國家安全有重要戰略價值，特朗普寧願向盟友動手實行吞併，也不想將命運交給他不信任的歐洲小國手𥚃。事實上，美國目前基於單邊主義的國家行為，正是對和平的威脅。