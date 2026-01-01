特朗普對台灣的態度在改變嗎？

特朗普派特種部隊入侵委內瑞拉，把馬杜羅強行擄回美國受審之後，還揚揚得意，向世人炫耀美國的軍事能力，恐嚇要對其他不聽話的拉丁美洲國家採取類似行動，完全不把聯合國憲章放在眼內。 有記者問特朗普，會否擔心中國大陸也用同樣的手段對付台灣。特朗普說，習近平認為台灣是中國的一部分，所以他要怎樣做是他的自由，暗示美國不想被台灣問題拖落水。他說，中國在台灣問題上的行動，取決於習近平。很明顯，他與高市早苗的態度很不一樣。他沒有強調美台安全條約，沒有說台灣有事就是美國有事。

特朗普這樣的言論，已超越美國之前奉行戰略模糊的底線，相信台灣分子聽到後，一定會感到心寒。因為，他們一定會擔心，一旦美國重返門羅主義之後，只會重視美洲的問題，只願意為美洲的問題付出代價；相反，美國會視台灣問題是一種負累，足以危及美國與中國的良好關係，損害美國利益。不排除特朗普會為了美國自身利益，而出賣台獨分子的利益。 現實是特朗普近期不斷都有新言論，試圖修定外界對美國待華政策的印象。原本，世人都已很清楚，美國視中國為一個敵對的、有威脅力的競爭對手。美國將盡量與中國切斷聯繫，既不會讓中國接觸美國的先進科技，亦不會讓中國利用美國市場與資金。不過，近期特朗普的語氣變得很快，拼命強調習近平是他的好朋友，美中關係很好，美國有很多東西想賣給中國，中國亦有很多東西可以賣給美國；中國有能力大量投資美國，美國亦想加大對中國的投資。與中國脫鈎似乎已不是美國的國策。

特朗普最着緊台灣的是其生產芯片的能力，現在他已逼使台積電在美國設廠，他對台灣已沒有要求。有人或許會說，台灣仍是美國的第一島鏈的組成部分，只是美國已決定把實力撤回美洲，第一島鏈的重要性將大不如前。 台獨分子大部分都是親美派，原先都寄望美國會為他們不惜與中國一戰；現在則已意識到，他們的寄望已愈來愈渺茫。因為特朗普連口頭上的承諾也不肯作，他的言論中，唯一能叫台獨分子略感安慰的，是如果台灣現狀出現改變，他會非常不高興。

然而，「非常不高興」只是一種個人情緒上的變化，並不代表美國在國策上會有甚麼改變。只要特朗普遇到一些足以令他高興的其他事情，或許就會把台灣問題按下不理。特朗普在拋棄烏克蘭時，可以表現得如此毫無愧疚，誰敢肯定他一定不會拋棄台灣？ 有人擔心，美國的不作為會令台海出現戰爭的風險增加。不過，這個世界的戰爭風險大部分都是因美國的作為而引起；美國的不作為，只會令台灣的戰爭風險降低。