從鮑威爾被刑調看美國利率走勢

據外電報道，美國聯儲局主席鮑威爾遭刑事調查，調查涉及聯儲局斥資25億美元翻新其華盛頓總部，以及鮑威爾在工程規模及細節問題上，向國會作證時撒謊。市場人士普遍認為，司法部的行動反映特朗普正循一切手段操控聯儲局，要聯儲局今後在議息時，以總統的意見為依歸。 不過，特朗普否認自己有參與這項調查行動，他的回應是：「不，我根本不會考慮那樣做。讓鮑威爾有壓力的是利率實在太高這件事，這是他面臨的唯一壓力。」 這句說話的重點不在於否認調查出於特朗普的指使，而在於恐嚇聯儲局的其他成員。鮑威爾今天面對這麼大的壓力，皆因他遲遲不肯減息，以及減息幅度不到位所致。鮑威爾想脫身，應第一時間辭職；其他聯儲局的成員，若果不想陷入鮑威爾一樣的境地，就應在利率問題上多聽特朗普的意見，而不是與總統對着幹。

現實是特朗普已多次公開宣稱，自己比鮑威爾更懂利率，並指聯儲局現時的利率政策會破壞美國的經濟。只是鮑威爾不為所動，只願意按經濟數據來調整利率，不願意對特朗普馬首是瞻。特朗普對此非常不滿，多次表示要把鮑威爾撤職；只是按美國現時的法制，總統並無這樣做的權力。而鮑威爾的態度亦十分強硬，表明自己一定會堅守崗位，做到任期於今年5月完結為止。 本來，等多5個月，鮑威爾就得離任，特朗普就可以委任自己的心腹任聯儲局主席，可是特朗普不願意等。他不願意接受有人公然逆他的意見，他必須要鮑威爾吃點苦頭，以儆其他聯儲局成員的效尤。據《紐約時報》的報道，批准這次調查的，正是由特朗普去年委任的聯邦檢察官Jeanine Pirro。她是否受特朗普指使，未能肯定；但她應該很清楚，特朗普會樂於看到他這樣做。

相信其他聯儲局成員亦已十分清楚，特朗普不但專橫，而且小器，更會公器私用、公報私仇。他坐擁美國總統的「無上權力」，他想為難一個人，一點也不難；但一個人如果想擺脫總統對他的刁難，則可能會「周身蟻」，甚至弄到傾家蕩產，聯儲局成員未必個個都有鮑威爾一樣的風骨。 市場人士對這種情況都非常擔心，因為聯儲局的獨立是金融市場妥善運作的基石，任何對聯儲局自主權的削弱，都可能動搖市場對貨幣政策乃至整個金融體系的信心。是以消息傳出後，有貨幣功能的貴金屬價格齊齊創新高：黃金價格升上4,620美元一安士，白銀價格升上86美元一安士。

以美元為基礎的國際貨幣系統，在特朗普的胡作非為下，怎不風雨飄搖？ 經此一役，聯儲局在利息問題上將不會有太多自己的主見，大家都會看着特朗普的取向行事。按特朗普想法，美國的利息不但要下調，而且要調得更快，每次最好下調0.5%，而不是0.25%。這樣才能刺激美國的經濟大幅改善，為特朗普創造更好的政績。