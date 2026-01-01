2026年新一季開鑼，不同的節目相繼出台，收視如何值得關心。作為內容供應商，TVB最主要平台當然是香港翡翠台，同時串流平台、大灣區頻道等不同播放途徑，都吸引大量觀眾，為客戶創造價值。

年頭重點製作之一《萬千星輝頒獎禮》1月4日在澳門上葡京舉行，帶來不少話題，高潮位是佘詩曼歷史性4度封后，以及黃宗澤同時奪得大灣區視帝和視帝2個榮銜。《新聞女王2》上年底播完，氣勢一時無兩，天時地利人和齊備，締造了創造歷史的條件。可能由於《新聞女王2》在內地熱播和商業上的成功，頒獎禮在大灣區的收視比去年明顯躍升。內地觀眾收看電視的習慣，黃金時段比香港早，頒獎禮播至11時後，但平均收視人數仍然有百多萬，同時在社交平台、小紅書等都有不少話題，長尾效應強大。