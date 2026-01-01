2026年新一季開鑼，不同的節目相繼出台，收視如何值得關心。作為內容供應商，TVB最主要平台當然是香港翡翠台，同時串流平台、大灣區頻道等不同播放途徑，都吸引大量觀眾，為客戶創造價值。
年頭重點製作之一《萬千星輝頒獎禮》1月4日在澳門上葡京舉行，帶來不少話題，高潮位是佘詩曼歷史性4度封后，以及黃宗澤同時奪得大灣區視帝和視帝2個榮銜。《新聞女王2》上年底播完，氣勢一時無兩，天時地利人和齊備，締造了創造歷史的條件。可能由於《新聞女王2》在內地熱播和商業上的成功，頒獎禮在大灣區的收視比去年明顯躍升。內地觀眾收看電視的習慣，黃金時段比香港早，頒獎禮播至11時後，但平均收視人數仍然有百多萬，同時在社交平台、小紅書等都有不少話題，長尾效應強大。
大灣區觀眾多、電視頻道多，收視起落會較明顯，在香港這個節目除了翡翠台的鐵粉外，還會吸引不少觀眾特別收看，所以成為全年最高收視的節目之一。今年特點是社交平台迴響很大，受眾的參與度史無前例，怎樣用好TVB內容在社交平台的龐大影響力服務客戶，是2026年重點之一。
過去廿年TVB強項是透過大氣電波提供免費電視，現時內容可以透過串流平台直播或點播，為觀眾提供不同的收看選擇。最近電影《尋秦記》上畫，是本地電影的話題作，很多人在看電影之前或之後，原來都刻意上串流平台myTV SUPER觀看《尋秦記》的電視劇版，令這套經典的點播急升，成為今年最多人觀看的節目之一。有觀眾兼看電影和電視版本，坦言是抱有一種本地情懷，說的人多了，看的人跟著也多人。正如地上的青草地，走的人多了，自然就成了眾人之路。 由報紙走入電視；由新聞走入商業的媒體人，愛以不一樣的社會角度看商業世界的人和事。www.facebook.com/siusaiwo/ 逢周一、三、五刊出