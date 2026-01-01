新年伊始，首先祝願各位平安喜樂，人情味常滿，一起懷著愛心和希望迎接新一年！ 我自2025年4月出任社區投資共享基金(基金)委員會主席，有時會被問及如何「投資」和「共享」社區、基金積極推廣的「社會資本」又是甚麼概念？其實，過去20年，「社會資本」這概念在全球備受關注，亦廣受不同界別政策制定者、學者及實踐者討論及應用，希望為社會帶來長期和持續的影響。根據世界銀行的定義，「社會資本」包括社會網絡、信任和團結、互助和互惠、社會凝聚和包容、社會參與，以及資訊和溝通六大範疇。較生活化來說，它可以比喻為「人情存款」，透過儲起無形的「人情存款」，便能編織出互助、互信、互惠的社區網絡，使社會更加融洽和諧。

我非常喜歡基金近期推出的「社會資本知多啲」系列短片，透過基金吉祥物「社會資本十兄妹」的互動及趣味故事，深入淺出介紹社會資本的概念與實踐。系列短片共分為五集，並已經上載於基金網頁。 第一集，由收風易和橋王五剖析社會資本六大範疇，並以鄰居幫忙照顧寵物、颱風過後街坊一起清理公眾地方等日常生活例子，展現社會資本已存在於社區不同角落。第二集由千里眼和韌皮四介紹衡量和評估社會資本的方法，包括問卷調查、數據分析、訪談及社區觀察等。至於第三集，正義權和網網絡講解如何透過社區接觸、發展社區性的項目，以及建立可持續運作方案及經驗整合3個關鍵策略，成功規劃和推行社會資本發展計劃。

為深化及充分發揮不同基金資助計劃在社區發展社會資本的影響力，基金設有「新公共租住房屋社區支援計劃」及「居家安老 — 共建認知障礙友善社區計劃」兩類專項計劃。高腳仁和開心八在第四集帶領大家走進新入伙的屋邨，看看計劃如何承托街坊的社區需要，實踐社會資本；而第五集則分享大聲哥和大喊包與街坊的故事，體現計劃如何幫助老友記居家安老。 基金鼓勵大家認識和實踐社會資本，並希望策動不同界別的社區組織推行地區性或全港性計劃，以推動社會資本的發展。第39期基金資助計劃現接受申請，歡迎有興趣的團體於2026年2月2日或以前提交申請及計劃書，與基金攜手建立富人情味的社區。