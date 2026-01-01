搶掠成了美國的「新質」生產力

美國從不掩飾，擄走委內瑞拉總統馬杜羅的目的，是要掠奪其石油；因為委國擁有全球最大的蘊藏量，估計達3,000億桶。在未被美國制裁前，委國的石油產量每日達350萬桶。特朗普要求委國新政府必須開放國內的油田，讓美國石油公司來開採，然後賣給美國允許的國家；沒有講清楚的是經濟利益會如何分配。 其實，馬杜羅之所以會被視作恐怖分子，原因就是拒絕美國提出的開採委國石油的經濟分配條件。否則怎會弄到身為總統，擁有機關槍也被視作有罪！反而特朗普卻可以擁有航母、F16戰機與其他大殺傷力武器，到處掠奪別國資源，亦可以逍遙法外。很明顯，特朗普侵犯委內瑞拉的目的，就是要逼委國以低廉的價錢把石油賣給美國。

特朗普說得很清楚，美國會繼續用類似行動對付美洲其他國家。如果連自己盟友，丹麥的格陵蘭也不放過，其他美洲國家休想美國會對他們手下留情。 特朗普要重返門羅主義的原因，就是意識到美國國力已大不如前，不可能在全世界橫行霸道，唯有退回美洲，在自己家門口，欺負那些實力懸殊的弱小鄰國。這樣不但十拿九穩，而且代價較小。 特朗普選擇行一條這樣的路，是因為近年美國忽視了製造業，以為只要金融業做得好，就一樣可以利用美元的國際地位，享盡別國的資源與服務。不過，由於美國的欠債已愈來愈多，且又沒有還債的打算，只是不斷地借新債還舊債，導致愈來愈多的國家不想持有美債。

如是令美國意識到，光有印出來的美元、美債等金融產品，是不能直接應用在戰爭中，或拿來解決實際民生問題的。然而，美國生產實際用品的能力已所餘無幾，與中國擁有「新質生產力」的形勢相差很遠。特朗普唯有以掠奪他國資源作為發展「新質生產力」的美國特有模式。 其實，這並非甚麼優秀的發展經濟新模式，美國的老祖宗英國，在殖民地時代曾優以為之。當時，英國曾憑着船堅炮利，所向披靡，把歐洲以外的大部分世界都變成英國的殖民地，大英帝國變成名副其實的「日不落國」。全球國力不如英國，其更對別國資源予取予攜。

然而，這並非可長治久安的策略，羅馬帝國與大英帝國雖然一度憑此而雄霸一時，但欺凌與掠奪一定會引起當地人民的反抗，結果暴亂叢生，統治者必須到處救火，生活很難過得安寧。在不勝其煩的情況下，最後只好把殖民地逐一放棄。羅馬帝國終究衰亡，而大英帝國亦只能淪為英倫三島。美國能否憑掠奪而再次偉大起來，機會率實在不高。特朗普為了眼前利益，把美國先賢打造出來的價值理念都破壞了，只餘下猙獰惡相，今後願歸順美國的人，只會愈來愈少。在缺乏軟實力作後盾下，今後美國的掠奪行為，不可能次次都得心應手。