國泰制服：從軍裝風到迷你裙的時代縮影

2026年是國泰航空成立80周年。為紀念這段跨越八十載的歷史旅程，國泰會有約2,000名機艙服務員及地勤同事，穿上自1946年以來的十款經典制服，每一套都代表著一個時代的美學與文化。為讓讀者也能與我們一起重溫這段歷史，我特意把專欄分為兩篇，逐一介紹這些別具意義的經典制服。

延續深藍基調，帽子依然是整體造型重點。孖襟上衣配深藍及膝裙，白色襯衣形成鮮明對比。許多資深同事仍記得當年在啟德機場經停機坪登機，強風吹走帽子是家常便飯——空姐們在跑道上追帽子的畫面，至今仍是有趣回憶。

進入噴射機時代，國泰制服也迎來突破性轉變。

1962-1969年推出的第四代制服

首度以紅色包邊與中式鈕扣作點綴，白色上衣搭配經典中式𣄃袍設計，三骨袖與及膝開衩裙線條俐落，配以無邊帽。這是國泰首套紅色制服。

六零年代中期是時尚變革的十年，時代演變為青年主導的"Swinging London"潮流，屬於嬉皮士的十年，迷你裙、長靴等風格興起，新一代追求解放和活得自我。

1969-1974年

第五代制服：迷你裙登場

六十年代中期是潮流急速翻新的年代，年輕文化崛起，迷你裙風靡全球。1969年由Rudella Shull Watterman 設計的制服緊貼當時的潮流——橙紅色A字迷你裙，配短外衣與紅色圓帽，形象煥然一新。當時正值噴射客機普及，乘客對空姐的迷你裙印象深刻，既反映潮流，也展現了航空業對新世代文化的擁抱。