走進學校 AR生成園林景觀 學習中華文化

校園全方位教學，學生坐在課室裏，就能親手「建造」一座古色古香的園林建築？使用AR技術，虛擬的亭臺樓閣就在同學們眼前層層疊起？這不是幻想，而是中學生正在學生的中華文化互動課堂！

筆者有幸出席過團結香港基金轄下中國文化研究院舉辦的賽馬會「何以中華」文化大使計劃活動，這項計劃自2024年啟動以來，持續以創新與互動方式，將中華文化的精髓帶進校園。現在已踏入計劃的第二學年，活動正如火如荼展開，不少學生已透過一系列精彩講座與工作坊，踏上這場跨越千年的文化探索之旅。