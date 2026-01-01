走進學校 AR生成園林景觀 學習中華文化

校園全方位教學，學生坐在課室裏，就能親手「建造」一座古色古香的園林建築？使用AR技術，虛擬的亭臺樓閣就在同學們眼前層層疊起？這不是幻想，而是中學生正在學生的中華文化互動課堂！
筆者有幸出席過團結香港基金轄下中國文化研究院舉辦的賽馬會「何以中華」文化大使計劃活動，這項計劃自2024年啟動以來，持續以創新與互動方式，將中華文化的精髓帶進校園。現在已踏入計劃的第二學年，活動正如火如荼展開，不少學生已透過一系列精彩講座與工作坊，踏上這場跨越千年的文化探索之旅。
學生化身建築大師
筆者認為這項計劃用「循序漸進、層層深入」 來概括設計理念最好不過。計劃分為四個層次，逐步引領學生從認識、進階、實踐到推廣。今年，第一層次的「互動講座」 已舉辦多場，主題緊扣「美藝中華」、「美服中華」、「美築中華」三大方向。
早前舉辦的其中一場講座 「從工匠到守護者：中國傳統建築大揭秘」，不只講解古代匠人如何運用榫卯技術建造抗震宮殿，更讓學生親手設計古建築，並透過擴展實境（AR）技術，即時將設計化為立體景觀。學生彷彿化身建築師，在虛實交融中，感受中華建築的智慧與美學。
另一場講座 「用故宮建築打開中國建築之精與美」，則以問答互動形式，引導學生理解中軸線、屋頂脊獸等建築語言，並透過影片展示傳統技藝「八大作」的現代應用，讓「工匠精神」變得可觸可感。
穿漢服、掐絲作畫 體驗「活」起來
筆者出席的活動屬於計劃第二層次的 「衣香千年」漢服穿戴及造型體驗工作坊，同學們除了聆聽導師講解歷史故事，更可以親身試穿唐、宋、明等朝代經典漢服，感受古人生活的優雅與內涵。看到同學們投入於工作坊裏，可見今次互動體驗極具意義！
另一個「掐絲入畫」中國掐絲琺瑯工作坊，筆者知道掐絲琺瑯畫淵遠流長，估不到學生都可以透過今次計劃接觸這項中國非物質文化遺產！工作坊裏，學生們親手以金屬絲勾勒紋樣、填色上釉，再透過專業導師的實作指導，協助完成一件件獨特的琺瑯作品。
新學年 更多精彩互動！
由香港賽馬會慈善信託基金捐助的賽馬會「何以中華」文化大使計劃，拓闊中學生親身接觸中華文化代表事物的機會，沉浸於學習氛圍中。文化不應只是課本上的文字，而是可以動手做，親身感受的生活藝術。想了解更多，可以瀏覽計劃網站，以及登入計劃的Facebook及Instagram社交平台專頁，觀看新學年的互動講座和工作坊的活動花絮！