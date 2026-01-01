2026年1月3日凌晨，委內瑞拉上空爆發劇烈轟鳴。美軍特種部隊突襲總統府，捕獲委內瑞拉總統馬杜羅及其妻子，將兩人粗暴押解至美國紐約，隨後宣布美國將「管理」(run)委內瑞拉，直至「安全過渡」完成，還強調要「保護」該國石油資源。如何「保護」？就是先由美國海軍對委國實施封鎖，後有白宮召集美國油企巨頭，遊說至少千億美元投資。這是赤裸裸的軍事入侵，以「反毒」為名，實則行石油掠奪──似當初美國對伊拉克的劇本，現在於委內瑞拉上演。

《聯合國憲章》(Charter of the United Nations)第2條第4款列明禁止使用武力侵害他國領土完整與政治獨立。美國未獲安理會授權，以武力綁架他國元首。白宮以馬杜羅資助犯罪組織為由，辯稱這是「執法行動」。心水清的讀者或者已經想起2003年伊拉克戰爭，當初美國口口聲聲認定該國藏有「大規模殺傷性武器」。一番轟炸，滿地頹瓦之後，大殺傷力武器找不到，石油基地卻是直接或間接受到美軍控制。

今日國際反應溫吞——歐盟語焉不詳，拉美國家僅「關注」，聯合國譴責軟弱。沉默暴露國際法在強權前的無力：美國率先毀約，他國豈敢獨守？更深遠破壞，在於「不干涉內政」原則崩塌。特朗普將委內瑞拉危機定性為「美國國家安全威脅」，以此正當化武力。這邏輯若成立，全球淪為叢林：特朗普此舉，無疑宣告美國不受限於二戰後的國際規則秩序。