2026年1月3日凌晨，委內瑞拉上空爆發劇烈轟鳴。美軍特種部隊突襲總統府，捕獲委內瑞拉總統馬杜羅及其妻子，將兩人粗暴押解至美國紐約，隨後宣布美國將「管理」(run)委內瑞拉，直至「安全過渡」完成，還強調要「保護」該國石油資源。如何「保護」？就是先由美國海軍對委國實施封鎖，後有白宮召集美國油企巨頭，遊說至少千億美元投資。這是赤裸裸的軍事入侵，以「反毒」為名，實則行石油掠奪──似當初美國對伊拉克的劇本，現在於委內瑞拉上演。
《聯合國憲章》(Charter of the United Nations)第2條第4款列明禁止使用武力侵害他國領土完整與政治獨立。美國未獲安理會授權，以武力綁架他國元首。白宮以馬杜羅資助犯罪組織為由，辯稱這是「執法行動」。心水清的讀者或者已經想起2003年伊拉克戰爭，當初美國口口聲聲認定該國藏有「大規模殺傷性武器」。一番轟炸，滿地頹瓦之後，大殺傷力武器找不到，石油基地卻是直接或間接受到美軍控制。
今日國際反應溫吞——歐盟語焉不詳，拉美國家僅「關注」，聯合國譴責軟弱。沉默暴露國際法在強權前的無力：美國率先毀約，他國豈敢獨守？更深遠破壞，在於「不干涉內政」原則崩塌。特朗普將委內瑞拉危機定性為「美國國家安全威脅」，以此正當化武力。這邏輯若成立，全球淪為叢林：特朗普此舉，無疑宣告美國不受限於二戰後的國際規則秩序。
邪惡至極的，是美國的石油動機。委內瑞拉擁有全球最大已探明石油儲量，卻因制裁與失策，產量銳減。特朗普上任即強化制裁，如今動武，並迅速與油企磋商「重建」，直言委內瑞拉「偷了」美國石油，「我們要拿回所有石油」云云。所謂自由市場捍衛者，在拉美石油面前竟成最粗暴掠奪者，確實諷刺。
特朗普此舉不僅摧毀國際法精神，更埋下全球危險種子。國際社會需果斷回應：安理會緊急譴責，拉美國家重申反干涉，各國站出來捍衛主權平等。否則，下一個被「管理」的，又會是誰？國際法若沉淪，各國皆為輸家。
余衍仰 HY
新民黨青年委員會副主席（發展與選舉），於投資銀行工作，熱衷探討國際時事，上下求索，虛心學習，與青年同輩一起共同成長。很喜歡一句話：「博學而篤志，切問而近思。」