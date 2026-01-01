銀髮經濟大可為 樂齡消費要自保

消委會昨日報告稱樂齡消費市場的諸多問題。面對人口高齡化的必然趨勢，發展銀髮經濟是社會共識，關鍵在於路徑選擇。與其急於訴求立法管制，不如先著力強化消費者自身的辨識與防護能力，輔以市場的優質供給與家庭支援。這既能真正保障長者權益，也能避免過度規管扼殺市場活力與創新。而近日國家公布的銀髮經濟發展策略，著眼於全方位激發市場主體動力，正是值得香港參考的宏觀思路。相較之下，本港僅成立工作組推行措施，在格局與動能上恐有不足，亟須升級對策。

消委會報告中指出的案例，例如長者購買智能產品或服務後，未能獲得足夠操作教學，確實反映部分商戶服務有欠耐心與細緻。消委會呼籲商戶「將心比心」，加強售後支援，此倡議在日益老齡化的香港社會具有正面意義。然而，解決問題不能單向地要求商戶。長者的家人、照顧者乃至整個社區的支持網絡，同樣責無旁貸。面對科技產品，年輕家庭成員的耐心指導與協助，往往比一份標準說明書更為有效。長者也應秉持「活到老，學到老」的精神，主動學習適應新科技。這種以家庭和社區為基礎的互助與自強，才是應對數碼鴻溝、迎接人工智能等樂齡科技發展的穩健根基。完全依賴外部保護或立法，反而可能削弱長者自主學習與適應的內在動力。

報告中另一案例是七旬長者被美容院遊說，預繳逾數十萬元購買療程。這類預繳式消費的風險顯而易見，但此類問題並非樂齡人士獨有，任何年齡層的消費者在面對高壓推銷和未來式消費時都可能失察。解決之道，首重提升所有消費者的財務警覺性與自我保護意識。若每遇問題便倡議立法，以為一道法令即可築起防火牆，此種思維頗為危險。過度的立法規管不僅會增加營商成本、削弱市場自由度，更可能產生錯誤的安全感，令消費者尤其是判斷力或須輔助的長者，誤以為有法例庇護而放鬆警覺，結果更易墮入更隱蔽的消費陷阱。規管應是最後手段，而非優先選項。

在此問題上，國家的最新政策方向提供了更為宏觀和根本的視角。民政部等八部門日前聯合發布《關於培育養老服務經營主體 促進銀髮經濟發展的若干措施》，其核心邏輯非常清晰：以激發市場活力為根本動力。政策並非頭痛醫頭、腳痛醫腳地針對單一消費模式進行限制，而是系統性地從培育經營主體、優化發展環境、加強權益保障、加大科技賦能等多方面入手。 反觀香港，政府雖已成立「促進銀髮經濟工作組」並推出三十項措施，涵蓋消費、產業、品質認證等方面，但整體上仍顯零散，偏向於項目推動，在如何從根本上激發市場主體活力、形成規模化優質供給方面著墨不深。港府宜參考國家經驗，將重點置於如何大幅降低優質企業進入和發展的制度性成本，如何鼓勵科技創新與適老化產品研發的深度融合，以及如何建構一個讓誠信經營者獲益、讓違規者寸步難行的市場生態。

銀髮經濟是一片藍海，其健康發展關乎社會和諧與經濟新增長點。保護長者消費者，立法規管是簡單卻可能伴隨副作用的「止痛針」；而培育一個繁榮、優質、友善的市場，則是增強機體免疫力的「固本之道」。後者需要政府展現更大的政策智慧，需要商界踐行更積極的社會責任，也需要家庭與社區付出更多的關懷與時間。多管齊下，方為正途。