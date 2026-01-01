特朗普想建造超級戰鬥艦

特朗普發現中國新建的航母，在性能上已直逼美國的福特號；尤其在電子彈射方面，中國的科技水平已領先美國。特朗普被告知，美國要在這方面反超前已不容易，不但要花一段時間，而且沒有把握。 海軍歷來都是美軍的王牌，現在竟落入這樣的境地，相信特朗普會覺得十分沒有面子。為了重振美國海軍的雄風，他決定重啟已放下逾30年的超級巨型戰鬥艦計劃，命名為「特朗普級」戰艦，並稱之為「大而美戰艦」。 美國海軍一向都有用已離任總統的名字來為戰艦命名，如列根號、布殊號等；但甚少用現任總統的名字來為海軍戰船命名。特朗普喜歡沽名釣譽，相信這可能是他自己的主意。

美國已有11艘航母，再加多一艘的象徵意義不大。加上航母的體形龐大，行動笨拙，很容易成為敵方超音速飛彈的戰靶。所以，這次特朗普決定不再增添航母了，而是想重啟本已被放棄的「艾奧瓦級」巨型戰鬥艦；最後一艘這個型號的戰艦——密蘇里號已在1992年退役。 早年的戰艦，標榜有口徑特大的巨炮，射程遠，破壞力大；有了導彈之後，各國都不再建造巨型的主力艦。因為相對輕型的巡洋艦與驅逐艦，都有發射飛彈的能力，只要多連幾艘，就可以在有需要時集中火力，無需要時，就可以分開執行不同的任務，靈活調動，效果更好。所以，很多軍事專家都覺得，「特朗普級」戰艦並不符合現代戰爭的需要，或許只能用來滿足特朗普好大喜功的心理。

特朗普引以為榮的，是這個型號的巨艦擁有一門功率達32焦耳的電磁炮，以及多門功率在60KW至300KW的雷射炮，可以專門用來對付無人機。此外，船上還有128個可以垂直發射MK41飛彈的系統；至於海射核子巡航導彈，更是這類巨艦不可或缺的裝備。 這麼多的裝備集中放在同一艘戰艦上，一旦這艘戰艦被導彈擊中，這麼多的裝備豈不是一次過報廢，實在愚不可及。要知道，中國在導彈的飛行速度上與雷達的遙感能力上，已發展得不亞於美國，美國想攔截中國的導彈，已沒有想像中那麼容易。

特朗普不願聽專家的意見，他宣布這個「大而美」建艦計劃，首批將建2艘，隨後再建8艘；最終這項計劃是組織一支擁有20至25艘戰艦的黃金艦隊。 特朗普真是一廂情願，只是美國的造船能力已大不如前。由於有技術的工人高速流失，美國在為現有艦隊做例行檢查與維修工作也力有不逮，哪有餘力去承接建這新艦的任務。特朗普只好把希望寄託在韓國船廠的協助上。堂堂美國，竟要靠韓國來建設自己的海軍，美國能變得多偉大，真是可想而知！