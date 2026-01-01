加拿大《明報》即將停刊，這個消息TVB新聞都有報道，加國《明報》曾是當地香港移民的精神食糧，維繫著兩地的感情，現在紐帶終斷，多少令人唏噓，傳媒中人難免兔死狐悲。

實體報紙式微，似乎是在意料之內，網絡訊息傳播迅速，效率高於紙媒，無形之手於是汰弱留強，這個分析有一定道理，但只是看到事實的部分。

紙媒傳播遜於網絡是不爭事實，然而現時面臨經營壓力的不單是實體報刊，就算是網媒，只要是老老實實做內容，十居其九都是捉襟見肘，甚至有朝不保夕之虞，背後涉及不平等和不利的經營環境。以法律為例，傳統報紙或媒體需要面對大量監管和法律限制，然而跨國網媒或平台，經常可獲網開一面的對待。報刊登出失實內容，隨時面對誹謗官司甚至刑事責任，跨國平台往往因為監管機構鞭長莫及或治外法權得以逍遙自在，由此衍生的履責成本相去甚遠。跨國平台能夠有海量內容，其中一個條件正是毋須負擔龐大的監管相關支出。