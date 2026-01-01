加拿大《明報》即將停刊，這個消息TVB新聞都有報道，加國《明報》曾是當地香港移民的精神食糧，維繫著兩地的感情，現在紐帶終斷，多少令人唏噓，傳媒中人難免兔死狐悲。
實體報紙式微，似乎是在意料之內，網絡訊息傳播迅速，效率高於紙媒，無形之手於是汰弱留強，這個分析有一定道理，但只是看到事實的部分。
紙媒傳播遜於網絡是不爭事實，然而現時面臨經營壓力的不單是實體報刊，就算是網媒，只要是老老實實做內容，十居其九都是捉襟見肘，甚至有朝不保夕之虞，背後涉及不平等和不利的經營環境。以法律為例，傳統報紙或媒體需要面對大量監管和法律限制，然而跨國網媒或平台，經常可獲網開一面的對待。報刊登出失實內容，隨時面對誹謗官司甚至刑事責任，跨國平台往往因為監管機構鞭長莫及或治外法權得以逍遙自在，由此衍生的履責成本相去甚遠。跨國平台能夠有海量內容，其中一個條件正是毋須負擔龐大的監管相關支出。
另一個對傳統新聞機構不利的是知識產權保護，眾所周知新聞最珍貴內容是獨家。如果獨家新聞有法律上的產權保障，無論是用傳統報紙形式或者網上訂閱方式，都會不乏課金受眾。然而，當投入大量資源發掘的獨家在少於一分鐘的時間就被抄襲，試問又如何回收投入的資源，養活記者和編輯？隨著科技的發展，搜尋引擎秒速撮要了新聞報道內容，受眾甚至不會通過連結閱讀原文，新聞機構連少少的流量都被剝削，遑論付費訂閱？這不關乎科技的發展，而是知識產權保障的不完全。
傳統新聞內容和資訊有很大的社會價值，同時需要投入大量資源，然而內容製造者就如無助的地球不斷被剝削，媒體生態正日益惡化。2021年5月，政府背景的上市公司新加坡報業集團宣布把屬下媒體成立一個獨立的非盈利單位，通過從公共、私人或慈善領域獲得的資金來支持經營，新加坡及時出手，說明當地政府對很重視本地媒體貢獻的社會價值。