中國天文占星起源

中華文化最早源於現代黃河流域中東部的農耕文化，漸漸擴大融合其他附近文化的而形成今日的中國。古代沒有時鐘，而甚麼時間要耕開過了冬的凍土，甚麼時間要下種子、施肥，甚麼時間去收割，這都是對農民生產非常重要的關鍵，如果錯過了適當的下種，插秧時間錯過了兩季，可能結果顆果粒無收。 古人用油燈很貴，基本少夜生活，但人類從每天晚上在觀察大自然天上星宿的移動中，發現了星與星之關係、距離及規律，利用這些規律，人民便知道春夏秋冬等各種未來天氣變化。

古代三皇五帝中的舜，其最大功業就是「授民以時」，教導人民怎樣在觀測天體運行與方向的關係而知道一年四季之變化，舜因而被各地人民擁立為「共主」，成為三皇之一。今天在山西臨汾附近考古發現的「陶寺」遺址，被多數學認為是堯舜時期的都城「平陽」或稱「堯都」，它其中最重要的發現是一個「觀象祭祀台」，是今天中國最早的天文觀測建築基址。考古家回復其形象，它是由十幾支大柱排列組成，當太陽從東方升起大，在指定日子陽光便從柱與柱中的照射到祭壇中央，而這些太陽光正是標記著一年中春分秋分，夏至冬至，兩分兩至的日子，這個方法與英國的巨石陣異曲同工。

古人更將一些天上星星連系起來「想像」它成為某種神獸、動物，以至像地上人間的各種事物，包括「城垣」各種朝廷官員，以至穀物、廁所及屎坑，形成一個天上的天廷，有如地上封建社會的朝廷一樣。 外國也有不少文化把類似星系想像為各神話中之神獸，但中國古代人認為這些星系並非虛設，它是反映地上的「在天成象，在地成形」，這些星系的命名及發展，是經過長期的統計學驗證而成的。 古人最早出現的星系是北斗七星、東方青龍及西方白虎，在河南濮陽考古出土的一個古代墓葬中，葬者之左右兩邊有用貝殼組成的龍和虎的形象，上方有一堆骨頭，學認認為象徵北斗七星。這發現被稱為「中華第一龍」是龍最早的形象，在隨州出土戰國曾侯乙大墓中也有一個大箱，箱蓋上畫有青龍白虎形象中間為北斗而環繞則有「二十八宿」的圖形。到了漢代，最早的四神出現是「青龍，白虎，朱雀及麒麟」，後來麒麟被龜蛇組成的「玄武」替代。至於紫微垣、天市垣及太微垣之出現，更是往後朝代的統計驗證結果，「三垣廿八宿」天宮的總體星區是在唐末至宋固定下來。