周深：逆流而上的大魚

內地國寶級歌手周深早前在啟德主場館舉行「深深的」巡迴演唱會，是首位在啟德舉行演唱會的內地歌手，演唱會全場爆滿，不少內地歌迷專誠來港，只為一聽天籟之音。 舞台打出七彩繽紛不斷變化的影像，以襯托周深清澈悅耳的歌聲，氣氛非常熾熱。周深男身女嗓，打破了男女聲音的界限；造詣卓越，能演繹流行、戲劇等多種曲風。他深受廣東歌影響，於演唱會期間唱了不少如《海闊天空》、《獅子山下》等經典歌曲。 「金曲之父」張文新在Facebook撰文說周深將美聲自然融入流行曲中，性格謙虛有禮，經常與歌迷互動，紅得有道理。

周深身為現象級歌手，他的演唱會門票自然一票難求，黃牛票一張甚至要價兩萬元！本人家中董事長是周深的「生米」(周深粉絲暱稱)，早已「溫馨」提示我要搶飛，幸得「超高人」出手相助，讓我們拿到台前第十行的座位，將mission impossible變成possible！ 說到把不可能化為可能，不得不提周深的種種經歷。他在青春期時，曾因高亢聲線受欺凌而自卑，不敢在觀眾面前唱歌。高考之後，遠赴烏克蘭修讀牙科，但因語言不通而備受壓力，一度崩潰。其後，毅然轉讀聲樂，並且有緣結識當地一位國家級歌唱家，在其教室外等待三個月，終憑真誠打動對方，成為門下學生。

2014年，他於《中國好聲音》正式出道，但即使表現出眾，仍在第二回合黯然出局；及後在2016年憑電影歌曲〈大魚〉一曲成名，憑藉曾受嘲笑的聲線，以平靜而氣勢磅礡的嗓音贏得熱烈掌聲。這一路走來，周深默默耕耘，用作品說話，像一隻潛伏於深海的大魚，經歷種種挑戰後飛躍於眼前，鯤鵬展翅，翱遊長空。而最難能可貴的是，即便他今天紅透半邊天，卻仍保有謙厚真誠的心，認真唱好每一首歌。 前恒生銀行總裁高級顧問，達人傳訊創辦人。隔周五刊