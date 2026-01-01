曾幾何時，走鬼檔的叫賣聲與油煙味，是香港草根韌性的象徵，年輕的朋友看看電影「水餃皇后」就會有些感覺。隨著城市發展與衛生規管，小販文化一度被視為「管理負擔」而日漸式微。由六十至七十年代高峰期約三十萬從業者，自七十代開始停發牌照，到最近剩下五千多持牌小販(流動小販只有兩百多)。然而，今天面對零售業轉型與經濟疲軟，重新推動「小販經濟」絕對有必要的價值。

小販經濟的核心在於其極低的准入門檻。在舖租高企的當下，小販提供了一個毋須背負沉重負擔的微型創業平台。對於基層市民而言，這是「自力更生」的另類安全網；對於年輕人，這則是試驗原創產品與本地文化的實驗夢工場，亦能有效填補城市「景觀單一化」的需要。鄰近的新加坡將小販文化推向聯合國非遺，證明了「有組織的規範」能讓地道街頭美食與城市現代化共存；台灣與泰國則利用夜市打造國際旅遊標籤。香港過去則過於偏重「抹除」，而非「優化」。若能借鏡新加坡的固定中心化與台灣的特定時段開放制，小販將不再是阻塞交通的絆腳石，而是引流遊客的文化地標。