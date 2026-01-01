每年當我站在UNICEF慈善跑起點線前，聽著周遭此起彼伏的歡呼和打氣，總會想起一句話：「一個人可以跑得很快，但一群人可以走得更遠。」跑步這件事，支撐我們在疲憊時邁出下一步的，往往是身旁的腳步聲，以及彼此眼神交錯中的一抹鼓勵。 長跑，從來不只是一個人的堅持，而是一場關於同行的歷程。對UNICEF HK而言，保護全球兒童的這條路，正正就是這麼一場漫長的「馬拉松」。UNICEF慈善跑2025/26「HERO RUN」圓滿舉行，活動自2006年首辦以來，已累計籌得善款逾1.51億港元，吸引超過16.7萬名善心人士齊跑。

一場賽事背後，是無數力量的匯聚。無論活動辦了多少次，看著大家齊聚一堂，我心中依舊會湧起滿溢的感動。今年1月4日，UNICEF慈善跑「HERO RUN—超能跑」舉行當日，天還未亮，我們的工作人員與義工已在寒風中搭建場地、籌備物資；當晨曦微露，數千名跑手頂著清晨寒意，用汗水將善心轉化為行動。雖然節奏不同，但我們傳遞的是同一種尊重與不放棄的信念。 這份守護兒童的工作，更有賴社會各界的同心合力。當天，我們非常榮幸邀請到勞工及福利局副局長何啟明先生擔任主禮嘉賓，他強調特區政府非常重視兒童福祉，深信每名兒童都應受到保護。聯合國駐華協調員常啟德先生(Mr. Siddharth Chatterjee)亦到場支持，並讚揚UNICEF HK對推進SDG4及守護全球每一名兒童所展現的領導力與承擔；他寄望香港能成為推動進步的先鋒和守護兒童教育的旗手，為變革點亮希望。同時，我們正式委任鋼琴家沈靖韜先生為 UNICEF HK大使，他期待以音樂連繫每個孩子，提升他們的福祉，為這場充滿使命的「長跑」注入新的生命力。

在守護兒童這條漫長的跑道上，各方力量因善念在此集結。只要志向一致，我們定能實現曾經看似遙不可及的目標。愛無疆界，這場馬拉松感謝有您同行，與我們一起邁步向前。