識偷聽的狗

很多狗狗一聽到「Walk」就興奮失控，主人只好把拼讀成W-A-L-K。科學研究顯示，部分狗隻確實識偷聽人類對話。 研究人員將這類狗稱為「天賦詞彙學習犬」(Gifted Word Learners，簡稱GWL)。一般狗隻對「坐下」、「過來」等指令反應良好，但要牠們辨認特定物件的名稱，往往力有不逮。然而，這些GWL狗卻能記住數十甚至上百件玩具的名字。 這種能力與人類幼兒的語言發展十分相似。大約在一歲半左右，幼兒不僅從大人直接對話中學習詞彙，也會透過旁聽大人之間的交談來理解語言。科學家因此好奇，這些特別的狗是否也具備同樣的學習模式。

研究設計了兩個實驗情境：一是主人直接對狗重複說出新玩具的名稱；另一則是偷聽測試，主人刻意忽略狗隻，只與他人談論該玩具。結果顯示，這些狗在兩種情況下的學習效果幾乎一樣。 牠們平均只需約八分鐘便能掌握新詞彙，又能夠按指示取回指定玩具。即使研究人員把玩具藏起來、只說出名稱，牠們依然能理解聲音與物件之間的連結。一隻11歲的邊境牧羊犬Bryn辨認出約100件玩具的名字，顯示牠能將語言聲音與物件概念建立聯繫。 不過，研究人員強調GWL狗極為罕見，可能與品種基因(例如邊境牧羊犬)及成長於語言刺激豐富的家庭環境有關。大多數狗隻並不會突然開始理解人類的日常對話。這些狗為人類提供了理解語言學習機制的珍貴窗口，但「我們並不認為所有狗都能以這種方式學習」。

因此，你的狗或許未至於能聽懂你的電話內容，但牠們理解的可能不只是語氣和情緒。對少數天賦異稟的狗而言，人類的閒談並非背景噪音，而是一堂不經意的語言課。