香港地少人多，在家中要有一個屬於自己的空間也是少有人的幸運。最近有一位藝術家朋友告訴我，她下個月結婚了，但遺憾的是她由做女到為人妻，都沒有一個屬於自己的房間。不但止她沒有，她媽媽也沒有，她外婆也沒有。

相比下，我好幸運，從小我都是自己一個房間，而且是套房，我從不用跟家人分一個廁所，廁所是最私隱的地方之一，沒有妥協的餘地，除了家中的三個小孩，所有人一概不會用我的廁所，因為他們都知道這個是禁地。我也有自己的書房，這個空間是我創作，思考最重要的地方，沒有任何一個地方比自己的書房更利我創作。