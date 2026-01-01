香港地少人多，在家中要有一個屬於自己的空間也是少有人的幸運。最近有一位藝術家朋友告訴我，她下個月結婚了，但遺憾的是她由做女到為人妻，都沒有一個屬於自己的房間。不但止她沒有，她媽媽也沒有，她外婆也沒有。
相比下，我好幸運，從小我都是自己一個房間，而且是套房，我從不用跟家人分一個廁所，廁所是最私隱的地方之一，沒有妥協的餘地，除了家中的三個小孩，所有人一概不會用我的廁所，因為他們都知道這個是禁地。我也有自己的書房，這個空間是我創作，思考最重要的地方，沒有任何一個地方比自己的書房更利我創作。
藝術家朋友說，在某程度來說，擁有一個自己的房間也是一種地位的突顯，代表了一種話語權。我同意，也知道我的父母從小都很重視我。
但我家也有一個規舉，就是不准關房門。所以有時候，這個「私人空間」其實又點semi public，因為老媽工人隨時走入來。不過我的房間在二樓，隨着老媽年紀大，她這幾年來，幾乎沒有上過我房間了。
因為沒有關門的習慣，我也慣常提高警覺，以防甚麼人突然走上來；小時候，媽總說：別做壞事！別以當沒有人看到的時候做的壞事就天不知地不知，其實冥冥中一直有對眼睛看着你：I am watching you！你做甚麼壞事，我都會知道的！
老媽這句話我不但入了耳，簡直入了意識，即使今天我已幾十歲人，警覺性仍然好高，個人比較神經繃緊，在公開的場合要好端正，在「沒有人」的地方一樣要好端正，因為我知道不知在哪裡仍然有一對眼睛watching me。