「善」往往被視為最崇高的美德，但與善相伴而生的，卻是一種複雜的現象，那就是「偽善」。它披著善的外衣，卻暗藏私心，既讓人困惑，又引人警惕。

真正的善，往往不需要張揚。它是一種不求回報的付出。善的力量在於它能夠跨越身份、階級與利益的界限，讓人感受到人性最柔軟的一面。當一個人出於真誠的同理心去付出時，毋須刻意包裝。

偽善卻像是一種表演。在日常生活中，偽善者或許會高談闊論善行，卻在背後追逐名利；他們可能在慈善晚宴上慷慨解囊，卻對身邊真正需要幫助的人視而不見。這種善只是一種姿態，而非真心。