「嫁個有錢人」是堂舊課

香港的娛樂新聞，最愛替女人的人生下標題。這次是「少奶夢碎」，故事主角換了一個名與姓，劇本卻似曾相識。社會不斷用各種方式提醒女人：「嫁得好」比「過得好」更重要。 那個「好」等同於：對方有錢、有樓、有背景，最好有點名氣。所以，本來住九肚山的三千呎豪宅，分手後搬回黃大仙五百呎單位，新聞標題自然會寫成「打回原形」。 「原形」兩個字，彷彿她本來就不配住在那裡，只是暫住；彷彿她真正的身份，只值五百呎。
可是，甚麼才算一個女人的「原形」？是地址？是呎數？還是銀行結餘？這個年代，交個「有錢男朋友」頂多叫錦上添花，不是身份證明。女人有自己的事業，有能力找卡數、請自己吃一頓好一點的晚餐。當然男方有錢，生活舒適一點，誰會嫌棄？只是故事一旦要靠男人的姓氏來撐，就注定不穩。
旁人最愛嘆一句：「嘩，八年喎，最後都嫁唔到，唔抵。」 好像感情是一盤生意，付出了青春，一定要用婚書來兌現。可是，真心愛過的人，都知道感情從來不保證「結果」，它只保證「經歷」。退一步說就算真的「少奶夢成真」，然後呢？安全感從來不是用幾多呎堆出來，豪宅寫誰個名？自己有沒有收入？若有一天關係變了有沒有退路？這些才是女人在夜深人靜時，最不敢細數的問題。
嫁個有錢人，不是罪；想生活舒服一點，更加無罪。 但若把全部賭注都押在別人的口袋和承諾上，那就太薄弱。
一個女人的「原形」是她的韌性，她跌倒後還能爬起來。那麼，就算從九肚山搬回黃大仙，她仍然可活得比任何標題都高貴。