「嫁個有錢人」是堂舊課

香港的娛樂新聞，最愛替女人的人生下標題。這次是「少奶夢碎」，故事主角換了一個名與姓，劇本卻似曾相識。社會不斷用各種方式提醒女人：「嫁得好」比「過得好」更重要。 那個「好」等同於：對方有錢、有樓、有背景，最好有點名氣。所以，本來住九肚山的三千呎豪宅，分手後搬回黃大仙五百呎單位，新聞標題自然會寫成「打回原形」。 「原形」兩個字，彷彿她本來就不配住在那裡，只是暫住；彷彿她真正的身份，只值五百呎。

可是，甚麼才算一個女人的「原形」？是地址？是呎數？還是銀行結餘？這個年代，交個「有錢男朋友」頂多叫錦上添花，不是身份證明。女人有自己的事業，有能力找卡數、請自己吃一頓好一點的晚餐。當然男方有錢，生活舒適一點，誰會嫌棄？只是故事一旦要靠男人的姓氏來撐，就注定不穩。