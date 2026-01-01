人生至今一半以上的時間，我都在收聽《光明頂》。該節目於2003年9月首播，當時我還在讀大學二年級。記得那時陶傑先生來城大講座，我刻意前去，手裡緊握著他的一本新作，最終卻還是沒膽量主動索取簽名。印象最深的是，他遲到了半小時以上，到場後，主持才拋出一個問題引言，他便隻身一人、一口氣講足個多小時。他自知說得差不多了，笑笑口一句「多謝」便瀟灑落幕。那種帶點不羈的才子風采，至今難忘。

萬萬想不到，兩年不到，我加入了電台，竟能時常碰到陶生。我欣賞的人不少，但若要自稱為「粉絲」，其中必有陶傑。他的才華、學養與識見，每天在電台、在網上、在每一篇專欄中展露無遺，毋須外人再多贅言。與其歌功頌德，不如分享一下我作為「粉絲」同事，在同一屋簷下工作時的一點觀察。