讓市民靈活運用強積金

年輕一代「上車」不易、夾心階層供樓壓力不輕。在職人士每月按照法例供款至強積金帳戶，看着結餘逐年增加，卻較難在人生財政壓力較大的置業階段靈活運用。退休保障與住屋需要之間，各有考量。是否有需要檢討強積金提取規定，在嚴格條件下，容許運用部分強積金支持首次自住置業，值得探討。 周五（16日），有立法會議員在財務委員會特別會議上，向財政司司長提出容許市民提取部分強積金作為自住物業首期，並建議將來退休後可考慮以「逆按揭」補足生活費。我認同有關建議的方向。

在上一個立法會任期內，我曾就公務員福利事宜向公務員事務局局長建議類似安排，可惜當時未有下文。今次財政司司長的回應相對正面，表示願意認真考慮研究，反映特區政府已意識到現行強積金制度在靈活性與資源配置方面，存在值得檢視之處。 強積金制度的原意，是為市民提供一個具約束力的退休儲蓄工具，避免在職時過度消費，導致老年生活失去保障。這個初衷沒有錯。不過，今天的情況是，不少大型機構以至特區政府，有向員工提供高於法定水平的供款比例，特區政府對部分公務員的供款高達約25%。在這樣的前提下，將「超出法定最低要求」的供款部分，視為可作政策調整的空間，在有清晰規則及風險評估之下，容許僱員提取其中一部分作首置或換樓自住，並非改變退休制度根基，而是對資源在不同人生階段的合理重整。

對市民來說，自住物業一方面是穩定居所，減少日後面對租金上升的不確定性；另一方面也是長期投資。若能讓市民在不削弱基本退休保障的前提下，運用部分強積金供款，將帳面數字轉化為具體的安樂窩，既有助改善住屋條件，亦可在將來透過逆按揭等金融工具，回收部分資產價值，用以支持退休生活，理論上屬一舉多得。