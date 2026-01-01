特朗普關稅武器化自保 擴張美版圖守核心選民

特朗普昨宣布，將自2月1日起對丹麥、挪威、瑞典、法國、德國、英國、荷蘭及芬蘭八個歐洲國家加徵10%的關稅，並威脅在6月將稅率提升至25%。此政治要脅將持續至美國就「完全、徹底購買格陵蘭」達成協議為止。這項行動實質上有兩大戰略目標：其一，是藉由將格陵蘭問題與「國家安全」掛鈎，為其廣泛運用關稅武器尋求法律護盾，化解國內司法挑戰；其二，是在年底中期選舉前，企圖以「開疆拓土」的強硬姿態製造「聚旗效應」，鞏固其以白人優越主義者和本土主義者為核心的基本盤，以抵銷經濟表現未如理想所可能帶來的選票流失。

此輪針對格陵蘭問題的新關稅，策略設計上有三個精準的著力點。首先，是無差別打擊，不留情面。名單上的國家，如英國、法國、德國，皆是美國長年的緊密盟友，現表明了美國在吞併格陵蘭問題上的立場堅定，不會因傳統友好關係而區別對待。其次，是分化歐洲，以儆效尤。在格陵蘭及北極安全議題上，歐盟與北約內部立場本非鐵板一塊。此舉意在警告其他搖擺國家，若站在美國利益的對立面，將面臨實質經濟損失，從而有效孤立丹麥，阻止歐洲形成統一戰線。第三，是設定明確且緊迫的時間表，其急迫性正與國內政治週期緊密掛鈎，特朗普顯然希望在中選前完成這筆「交易」，將「讓美國再次偉大」的口號兌現為實質的版圖擴張，為選舉造勢。

關稅武器化一直是特朗普標誌性的政治工具，但其在美國國內面臨民意與司法的雙重挑戰。法律上的核心爭議在於，總統未經國會同意而徵收關稅，通常須基於「國家安全」或「戰爭」等非常狀態。去年上任初期的關稅戰，理由多被視為普通的貿易失衡，因而纏繞訴訟。然而，此番特朗普將格陵蘭直接定義為關乎美國「金穹」防禦系統效率乃至「星球安全」的關鍵，等於為關稅披上了一件「國家安全」的外衣。此舉不僅能合理化過去的爭議性關稅，更意味著總統未來可以憑藉對「國家安全」的寬泛定義，幾乎無限制地動用關稅這一經濟武器。

這種對外強硬姿態，在國內政治中常能產生「聚旗效應」，即國民在面對外部威脅或衝突時，更容易團結在領導人身邊。特朗普核心支持者包括白人優越主義者、本土主義者，以及能從其貿易保護和能源政策中直接獲利的群體。格陵蘭問題，兼具「對抗歐洲盟友」的叛逆色彩和「擴張領土」的帝國榮光，正是製造「聚旗效應」的絕佳材料。 事實上，美國經濟在特朗普新任期內的表現並未達到其承諾的飛躍。大幅減稅政策要財政支持，而對外關稅戰的成本最終亦須轉嫁消化。在這種情況下，掠奪外部資源成為一條看似「快捷」的途徑。格陵蘭的戰略價值巨大。它不僅擁有豐富的稀土、鈾、鐵礦等關鍵礦產及潛在的油氣資源，其扼守北極航道的戰略位置，在軍事上更是無價之寶。

格陵蘭的歷史本身就是歐洲殖民主義的產物。國際政治的現實往往由實力與決心決定。在美國毫不掩飾的經濟脅迫與軍事訛詐面前，歐洲各國利益並不完全一致，難以形成真正有力的統一反制。特朗普的關稅武器，確實精準擊中了歐洲聯盟的軟肋。格陵蘭的命運，恐將在美國國內政治的驅動下，於今年迎來一場風暴式的轉變。