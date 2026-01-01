2025年黃金升了64%，比科技股的升幅還要大。踏入2026年僅半個月，金價又升了逾6%。一時間市場的氛圍變得更加熾熱，投資銀行的專家紛紛對未來金價，作出樂觀的預測，有看5,000美元一安士的，也有看10,000美元一安士的，唯獨是沒有人看跌。 其實，金價在升破3,000美元一安士之後，已有市場人士指出，金價已經升得過分，要警惕金價隨時會出現大幅調整；可是，這種現象並沒有出現，看淡的分析員一再被打耳光；到金價升破4,000美元一安士後，看淡的人已不敢發聲了。

在一片看好的情況下，金價應該可以繼續上升一段時間；然而，好友亦不要讓勝利沖昏了頭腦，而是要記住巴菲特所說，「當人人貪婪的時候，我們要懂得恐懼」。 有甚麼跡象是值得我們謹慎的呢？ 其實，金價升了這麼多，自身就是一個警號。因為升得愈多，跌起來就會跌得愈重。每一步上升，都在為將來的下跌增添力量。老子說「禍兮福所倚，福兮禍所伏」就是這個道理。 必須注意的一點是：各國央行近期已減慢對黃金的吸納。他們是否嫌金價已升得太貴？還是不想金價升得太急會過早地摧毀國際貨幣系統。

面對這種形勢，投資者宜開始謹慎，只在有新的資金入帳時，才以既定的比例購入黃金；但不應隨便增加黃金佔自己資產的比例。此外，每次金價升破新高的時候，投資者都應把凸出這個比例的持金套現，以免黃金佔自己資產的比例超標。 必須明白，今次黃金的大牛市，其原動力是世人對以美元為基礎的全球貨幣系統開始不信任。大家都覺得，美國不應該長期靠借新債來還舊債，長此下去，美國一定會破產。如是令到黃金的貨幣功能再被重視。世人紛紛積存黃金，因其價值自身本有，不用金融系統提供保障。這樣，當國際貨幣系統崩潰時，人們所受的衝擊才可以減少。

不過，由於現時尚未找到可以全面替代美元的其他貨幣，大家亦不想貨幣危機立時發生，所以只能盡量拖延，希望瓜熟蒂落的時候，承受的痛苦可以小一些。時至今天，世人仍沒法肯定，美元會在哪一刻爆雷，故一面拖延時間，一面積聚避險資產。此之所以，黃金與白銀這類有貨幣功能的商品，其價格可以升完再升。只是有時升得快，有時升得慢，有時還會出現較大幅度的調整，一切視乎美國的國力。 如果美國的經濟持續向好，科技上又不斷有新發展，人們對美國的還債能力就會重現信心，或者美國武功高強，可以透過戰爭逼世人接受美國的遊戲規則，那美元系統就會轉向穩定，金價就會出現調整。

相反，若果美國的國力衰退，經濟不斷走下坡，世人就會擔心美國的還債能力。若果再加上美軍出征不利，在外交上又與盟友鬧翻，得不到盟友的配合，那世人就會擔心美元系統爆雷，金價自然升完又升。