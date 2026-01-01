7-Eleven新春換購 Sanrio聯乘Rody跳跳馬 開運不倒翁公仔及居家用品

農曆年將至，7-Eleven特別聯乘Sanrio推出全新「開運不倒翁公仔系列」及居家用品，送上滿滿祝福。6位超人氣Sanrio角色包括Hello Kitty、My Melody、Kuromi、Cinnamoroll、Pompompurin及Minnanotābō，首度變身著名充氣玩具品牌Rody跳跳馬，推出別具新意的賀年系列。全套開運不倒翁公仔系列共有8款，包括隱藏版閃爍Kuromi X Rody及7-Eleven應用程式限定版郁郁耳Cinnamoroll X Rody。每款公仔設計均以達摩不倒翁為靈感，配上柔軟順滑的觸感，內置搖鈴更帶來療癒感。公仔上印有「大吉」、「結緣」、「開運」、「健康」、「常滿」及「必勝」等祝福語，寓意新年好運連連。至於兩款新推的實用度滿分居家用品：Sanrio characters x Rody抱抱咕𠱸及電腦枱墊均以Hello Kitty、Kuromi、Cinnamoroll及Minnanotābō為主角設計，增添新春氣息。全系列產品將於1月21日早上7時起在全港7-Eleven同大家見面，記得儲印花換購啦！yuu會員亦有特別換購優惠。數量有限，換完即止。