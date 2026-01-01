不失時機強化國際經貿網絡

國際風雲向來變幻不定，在美國總統特朗普上台後，全球軍事、政治、經濟大氣候瞬即進入了極端天氣，局勢可以在幾個小時內發生巨大變化。香港作為國際金融經貿中心如何加強應對，是即將公布的《預算案》可以考慮的新篇章。 過去2個月世界局勢進入新的緊張格局。美國進入委內瑞拉虜走總統馬杜羅，隨即劍指格陵蘭，伴隨著伊朗出現大規模示威，白宮威嚇有可能採取軍事行動，美洲和歐洲不安情緒急促擴散。在把政治經濟作為外交武器後，美國加強使用軍事力量攫取本國利益，牽動了各國加強武裝的傾向，二戰後一直受各國嚴密注視的日本蠢蠢欲動，亞洲的穩定出現新威脅。

在急劇變化的環境下，中國本著國際共同認可的原則對應，成為穩定大局的重要力量，王道贏來影響力的提升，曾經一度緊隨美國而與中國疏遠的加拿大，因為特朗普暴露吞併野心後調整了傾側路線，總理卡尼上周訪華並取得一定合作成果，全球政經軍事的連環合縱變化將會更為頻繁。 自中國冒起一度成為西方針對目標，現時各國開始明瞭多元新格局將會取代舊秩序，未來演變的步伐會愈走愈急。香港作為中國連通世界的窗口，理應和有責任扮演更主動和重要的角色，加強與不同國家的連繫。在國際衝突可能增加的大環境下，經貿關係變得更易受衝擊，如何增加中國與不同國家往來和溝通的靭性，發揮好時刻搭通天地線的作用，是香港發揮好一國兩制彈性的機會，需要特區政府提早做好準備。