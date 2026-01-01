社交媒體其中一項優點，是可以讓失散多年的人重遇！早前Lea在社交媒體上找到筆者，告訴我原來在16年前的一個活動中，我分享生涯規劃及職業選擇的心得讓她得到啟發，對日後的事業發展有正面影響！

筆者的愚見能讓青年人受益，深感恩惠；在獵頭生涯中，求職者/受獵對象是否明白事理，是筆者向僱主推薦的主因之一。舉個實例，有些人把簡歷呈交獵頭人後，總是不願意透露薪酬待遇。當然，筆者會作出解釋；其實這個道理很簡單，只要肯易位思考，不難明白如果獵頭人要向僱主推薦某個人才時，僱主看完履歷後，通常問的問題就是「錢」；如果不清楚現有和要求待遇，往往都會浪費求職者與僱主的時間。不少僱主亦明確表示，不知道求職者的現有和要求待遇，是絕對不會安排面試機會的。對於不明事理，頑固之人，筆者的取態亦很簡單：放棄！多元包容、虛懷納諫，便利/造就別人成事，是作為傑出領袖的重要因素。負責任的獵頭人，也不應向僱主推薦一些冥頑不靈的庸才。