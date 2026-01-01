人要瘋狂愛上某些東西來維持生命力

當我動筆前，已經決定為此專欄起一個長長的標題，就像《是不是這樣的夜晚你才會這樣的想起我》，因為夠傳神之餘，亦要鞭策自己別忘初衷，要維持長長的生命力。 拍攝YouTube頻道《女人方言》時，我分享了人類一種狀態：我們每日起床、坐車、上班、工作、下班、回家，所有的程序，都只是維持最基本嘅生存？吃飯只為了填肚，穿衣只為了保暖，做所有事都只為了「實用」。我從前正是這樣，生命只有工作，放假只會看報紙、看新聞，更極致地扭開新聞台，對著字幕練習讀稿，強力訓練自己字正腔圓。除了上班，就是睡覺。雖然仍然生存，但我的心氣，似乎早已蕩然無存。

及至離開傳媒行業，我了解到人至少要有三種熱愛，才可維持身心並存的生命力。除了愛人，還需要有感官上的熱愛。例如，吃一餐你很喜歡的晚飯、沉浸地聽一首醉人的音樂、或很期待一隻新出的遊戲。轉做OL的我，有穩定的紅字假期，做了30多年人類，我才真正遇上「興趣」：皮革手作。 與好同事結伴上興趣班，由畫紙樣、配色、𠝹皮、打窿、縫線等，每一步都講求專注力。我領略到，當一個人沉浸在自己喜歡的事情，忘卻一切煩惱，加上完成皮革製品，擺檔銷售自家產品時，得到別人欣賞，那份喜悅是難以用筆墨形容。有說那是當人類體驗到愉悅時，大腦分泌的多巴胺，會令我們對美好的事物更加敏感。

當我到達一個境界，是嗅一嗅皮革的味道時我都心花怒放，我有反問自己，是否過了火位，變得太負面的沉迷？最了解我的丈夫卻說，破壞你的日常生活才叫沉迷，但你的沉浸式喜愛是有規律進行，而且他看到我集中精神製作皮革時，會發出一種我也沒察覺的光芒。當刻，我知道，我可終於為我生存。 所以，幸福可以很微小，可能只是放假去行山，疲憊時感受晚霞的震撼。我們要珍惜這些對生活的熱情，因為它們才是維持我們生命力的火花。