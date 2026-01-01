周潤發創造渣馬奇蹟，以慢跑出冠軍！

全城矚目的渣打馬拉松，曲終人散。你未必記得誰是各組男女冠軍，但你一定記得周潤發的「逆襲」金句：「唔好跑得快，最緊要慢」。 什麼？這是跑步比賽，不鬥快反鬥慢？凡是跑馬拉松的，都追求PB( Personal Best)，即個人最佳成績。發哥去年預告今年會跑半馬，並目標定為2小時20分，但出乎意料的是，他主動降呢，由半馬改為跑10公里賽，還加倍減速，以超慢的2小時23秒完成賽事—和他上年跑半馬需時2小時24分鐘33秒相若，更是2023年跑10公里（1小時03分58秒）的兩倍。

周潤發展現了逆襲人生的態度。正當記者靠捕捉昔日明星老態，來揶揄一番搏收視，正當天王天后靠着拉臉皮打Botex來留住青春時，周潤發反其道而行，公然認「老」：「我們幾個加起來幾百歲了。」 他以一頭銀髮陪伴一班七旬甘草老友記，而非紅到發紫的娛樂圈金蛋。為了陪伴年屆80歲的影后鮑起靜（鮑姐）。他甘願「降呢」，周潤發笑言：「這是送給她最大的禮物，我們陪老師跑。……鮑姐姐和我跑了6年。」 聽着，不是6分鐘，6個月，而是6年。

運動不是臨急抱佛腳，而是歲月的堅持；關懷不是做騷，而是溫馨的陪伴。他身體力行，鼓勵老友記做運動，令日漸衰老的軀殼重拾活力，令昔日在水銀燈發光發熱的明星，回復自信。 人生本就是一場馬拉松。不要捨命追求一刻的風光，而墜入無底黑洞，人生馬拉松重點在於完成。發哥說：「一難就跑慢點，看到斜路就不要跑，改為步行。」 周潤發送大禮何止鮑姐一人？全香港人都收到發哥這份意想不到的禮物， 發哥以一雙腿，走出人生態度，他不追求自己的速度，而講求集體完成，他不講求個人風光，而嚮往團隊的的安全和快樂。對於衰老，他不是戰鬥，而是接受，對於賽道上的同路人，他不求超越，但求陪伴。

周潤發創造了渣馬前所未有的奇蹟，不升反降，以慢贏快，以老勝少，以同行優於爬頭。他陪伴香港人成長，走過此城的高山低谷。發哥，以無慾無求的態度，成為了香港人心目中的渣馬真正冠軍。今日他以樸實無華的態度，送給我們最珍貴稀罕的禮物。發哥，多謝你。