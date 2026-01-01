馬拉松研分拆擴規模 更需要賽道更新

渣打香港馬拉松剛於星期日圓滿落幕，7萬4千個名額吸引逾九成的出席率，非本地跑手比例創25%新高。可見這項俗稱渣馬的香港馬拉松活動愈來愈受歡迎，大會稱報名人數達12萬，亦為歷屆新高。顯而易見，這項盛事的發展已面臨瓶頸，達到香港這個高密度城市的極限，要從規模上作突破，可考慮把全馬賽事與其他組別分日舉行，以增加參賽名額，並把整項活動打造成嘉年華式的馬拉松周末，而不僅是單日的賽事。

香港馬拉松已舉辦了20多年，目前是將全馬、半馬及十公里項目壓縮在一天內完成，為了盡量增加參賽名額，甚至被一些人形容為非人性化的地步。例如在東區走廊起步的十公里賽事，本身應是比較大眾化的活動，但最早的挑戰組賽事清晨5時就開始，最遲起步的一組也是早上8時10分，時間安排上其實並不理想，大部分跑手看到的是黑夜的維港。而由於目前參加人數已到極限，部分賽道出現擠擁狀況，體驗不算最好。有人提議參考外地一些馬拉松活動的經驗，將賽事分兩日舉行，尤其是將部分非全馬的賽事安排在早一天，一來可以增加正式賽事的參賽名額，二來可加插不同特色組別，令整個馬拉松活動更為多樣化，增加吸引力。