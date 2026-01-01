馬拉松研分拆擴規模 更需要賽道更新

渣打香港馬拉松剛於星期日圓滿落幕，7萬4千個名額吸引逾九成的出席率，非本地跑手比例創25%新高。可見這項俗稱渣馬的香港馬拉松活動愈來愈受歡迎，大會稱報名人數達12萬，亦為歷屆新高。顯而易見，這項盛事的發展已面臨瓶頸，達到香港這個高密度城市的極限，要從規模上作突破，可考慮把全馬賽事與其他組別分日舉行，以增加參賽名額，並把整項活動打造成嘉年華式的馬拉松周末，而不僅是單日的賽事。
香港馬拉松已舉辦了20多年，目前是將全馬、半馬及十公里項目壓縮在一天內完成，為了盡量增加參賽名額，甚至被一些人形容為非人性化的地步。例如在東區走廊起步的十公里賽事，本身應是比較大眾化的活動，但最早的挑戰組賽事清晨5時就開始，最遲起步的一組也是早上8時10分，時間安排上其實並不理想，大部分跑手看到的是黑夜的維港。而由於目前參加人數已到極限，部分賽道出現擠擁狀況，體驗不算最好。有人提議參考外地一些馬拉松活動的經驗，將賽事分兩日舉行，尤其是將部分非全馬的賽事安排在早一天，一來可以增加正式賽事的參賽名額，二來可加插不同特色組別，令整個馬拉松活動更為多樣化，增加吸引力。
大會主辦單位田總，在賽後已表示會成立特別小組，研究擴大賽事規模及希望增加參賽人數，惟須平衡道路使用者的意見。這方面的確是一項複雜的系統工程，涉及交通、安保、衛生、旅遊等多個領域，絕非田總獨力可為之，必須由特區政府介入統籌，並多聽取立法會、業界及有關團體的意見。
不過，僅是分拆日子及擴展規模，仍不足夠。渣馬仍須在賽道上更新，因為現有由尖沙咀起步，經幾條大橋及西隧返回維園的賽道已沿用多年，是適當時候策略性地與時並進，加入一些新的人文及城市景觀，例如啓德體育園、維港兩旁的海濱長廊、新建的主要幹道，以至某些具歷史特色的街區，串連起來才能讓本地或海外跑手，感受香港的特色，不僅提升體驗，更可透過傳媒的鏡頭立體化地傳播香港的城市形象。這方面，本地另一跑步活動「街馬」已在努力嘗試中，值得參考。不過，無論如何更新，仍應以維港兩岸為核心，才凸顯到香港的特色。全球比較知名的城市馬拉松，都有類似的路線安排，讓跑者一次過體驗最具當地特色、辨識度高的景觀。
近年有個說法，馬拉松等的體育盛事，就如一張城市名片，辦得好的話，這張城市名片也會亮麗。以香港而言，辦好香港馬拉松就如向世界講好一個充滿魅力、開放、動感的香港故事，讓香港的體育盛事經濟，跑得更強更遠。希望有一天，目前世界七大馬拉松大滿貫再加入新成員時，香港會是候選的一員。