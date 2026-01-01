美國在委內瑞拉的行為值得支持嗎？

美國無視聯合國憲章，突襲委內瑞拉，強擄委國總統，搶掠委內瑞拉的石油資源。沒想到這樣的強盜行為，一樣有人拍手稱快，認為美國為委國人民做了一件好事，把獨裁者馬杜羅轟下台，委內瑞拉人民從此得到解放。 這完全是顛倒黑白，膜拜叢林法則，為國際關係立下危險先例，連新加坡前總理也為小國感到心寒。很明顯，特朗普才是這個世界最野蠻的獨裁者。他把美國利益放在高於一切的位置，不惜出動武力，把美國的意志強加於別國頭上，完全不顧別國人民的死活與意願。

現實是美國從來不理會別國領袖是不是獨裁者，理會的，只是別國是否聽美國話，是否願意把自己國家的資源讓美國予取予攜。皮諾切特、蘇加諾、朴正熙等，哪個不是獨裁者？不是一樣獲得美國的全力支持？可見馬杜羅被擄與他是否獨裁沒有太大關係。美國看馬杜羅不順眼的是他賣石油給中國，又不肯對古巴進行經濟制裁，更關鍵的，是他不願意讓美國的油公司獨佔委國的石油資源。 其實，過去美國曾多次向別國發動戰爭，都是美其名要解放當地人民；遠的不說，近的就有伊拉克、利比亞、阿富汗、敘利亞等；當地的人民可有覺得被美國解放了？現實是美國入侵他們的國家之後，他們的生活變得更苦，命運更加悲慘。美國把這些國家弄成一個爛攤子，最後卻一走了之，撇下不管。

委內瑞拉的自然資源豐富，完全有條件讓人民過更好的生活。馬杜羅的前任查韋斯，改行社會主義道路初期，人民生活曾得到大幅改善；只是由於美國的制裁與禁運，委內瑞拉才被弄到通脹失控，物資短缺，民不聊生，才讓美國支持的反對派有機可乘。而美國亦可以藉此把赤裸裸的侵略行為也美化成「解放」。 其實，一個國家行甚麼樣的政治制度，受制於一個國家的歷史與文化背景，亦得建基於這個國家的經濟發展水平，該由當地的人民自行作出選擇。然而，美國卻偏偏喜歡越俎代庖，結果是不斷製造悲劇。

這樣的事情在世上已發生過很多次了，不但美國沒有接受教訓，連美國身邊的支持者，亦一樣沒有接受教訓，還願意繼續為美國搖旗吶喊。即使是一向崇尚人權與自由的歐洲國家，在開始時亦不想得罪美國，說馬杜羅政府並非他們認可的政府。好像馬杜羅的不值得認可，就可以令美國的所作所為值得認可。誰知特朗普食髓知味，順手把吞併格陵蘭也提上議事日程。格陵蘭有獨裁者嗎？格陵蘭民不聊生嗎？需要美國去解放嗎？答案很明顯都不是。 由此可見，美國的所作所為，毫無正義可言；那些還想為美國的行為辯護的人，宜知所行止。