書香潤香江 文脈啟新程 香港出版印刷事業譜寫發展新篇章

習近平主席在2026年新年賀詞中「支持港澳更好融入國家發展大局，保持長期繁榮穩定」的殷切期許，為香港文化事業指明了方向。香港出版和印刷界立足「一國兩制」獨特優勢，秉承「科技為翼、印刷為基、交流為橋」理念，在傳承中創新，在融合中發展，奏響新時代文化強音。
香港文化出版事業始終扎根中華文脈。從商務印書館香港分館百餘年堅守「開啟民智，昌明教育」使命，到聯合出版集團推出「中華文化有意思」項目，香港出版界始終是中華文化的傳承者與傳播者。在「一國兩制」下，這份文化根脈愈發堅韌，既滋養香港市民精神家園，也為中外文化交流築牢根基。
現代印刷產業為文化傳承築牢技術根基。自1924年商務印書館香港分館在西環吉席街開辦印廠起，香港印刷業不斷通過科技賦能實現產業反覆運算升級，為出版業注入創新動能，屢獲全球印製大獎，印證了印刷技術與文化傳承的深度契合。
融入國家發展大局讓香港文化產業拓展廣闊空間。隨著粵港澳大灣區建設深入推進，大灣區合作出版計劃使香港圖書順暢進入內地市場，「深圳讀書月」等活動搭建起灣區文化互通橋樑。香港書展更通過輻射大灣區乃至全國，實現文化資源分享、優勢互補，為人文灣區建設注入書香力量。
站在「十五五」開局新起點，香港出版和印刷事業機遇與使命並存，務必堅守中華文化立場，以現代技術夯實產業基礎，用好科技賦能創新動能，深化與內地交流合作，在建設中外文化藝術交流中心的進程中書寫更精彩篇章。
作者為全國政協委員、全國婦聯執委、港區婦聯代表聯誼會副會長吳靜怡。隔周二刊出