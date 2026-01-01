書香潤香江 文脈啟新程 香港出版印刷事業譜寫發展新篇章

習近平主席在2026年新年賀詞中「支持港澳更好融入國家發展大局，保持長期繁榮穩定」的殷切期許，為香港文化事業指明了方向。香港出版和印刷界立足「一國兩制」獨特優勢，秉承「科技為翼、印刷為基、交流為橋」理念，在傳承中創新，在融合中發展，奏響新時代文化強音。

香港文化出版事業始終扎根中華文脈。從商務印書館香港分館百餘年堅守「開啟民智，昌明教育」使命，到聯合出版集團推出「中華文化有意思」項目，香港出版界始終是中華文化的傳承者與傳播者。在「一國兩制」下，這份文化根脈愈發堅韌，既滋養香港市民精神家園，也為中外文化交流築牢根基。