留學香港須增學生宿舍 授課式碩士極具吸引力

香港擁有多所世界級大學，國際排名常年位居亞洲乃至全球前列，學術自由、國際化氛圍及與世界接軌的課程體系，一直對內地學生具強大吸引力。這種吸引力，在內地教育競爭日益激烈的背景下更顯突出。內地高考每年有逾千萬考生，爭奪數量有限的頂尖大學學額，競爭堪稱「千軍萬馬過獨木橋」。至於研究生階段，雖然2026年考研報名人數從高峰回落至343萬，但整體報錄比約2.9:1 。這種「結構性內卷」，使得許多尋求優質教育資源的內地學生，將目光投向境外。香港地理相鄰、文化相近、學制認可度高，自然成為首選之一。

香港高等教育對內地生的吸引力，在授課式碩士課程上體現得尤為明顯。此類課程多為一年制，時間成本遠低於內地兩至三年的碩士課程，讓學生能快速提升學歷、投身職場。部分課程設有中文授課或中英雙語選項，降低了語言適應門檻。加上高鐵網絡暢通，從華南乃至中部主要城市均可便捷往返，更衍生出「周末密集上課」的模式，讓在職人士能兼顧學業、工作與家庭。然而，這批學生幾乎無法獲得大學提供的宿位，其住宿需求完全湧向私人租賃市場。

數據顯示，全港大學宿舍床位總數僅約4.8萬個，但在讀非本地學生已達約9.2萬人，估算床位缺口高達3.5萬至超過9萬個。供求失衡直接推高大學周邊租金，有港大學生須以月租3.5萬港元租住服務式住宅，沉重的居住成本無疑會削弱香港留學的整體吸引力。政府去年推出「城中學舍」計劃，鼓勵改裝商廈，並在昨日宣布推出啟德、沙田及東涌三幅「熟地」發展學生宿舍，目標提供約4,500個宿位，方向正確，旨在運用市場力量加快供應。

不過，要吸引私人資本長期投入這類帶有社會政策目標的項目，單靠市場自行調節並不足夠。學生宿舍並非普通住宅，其租金承受能力有限，投資回報期長，若地價成本與豪宅看齊，發展商必然興趣缺缺，或最終將高昂地價轉嫁為學生租金，違背政策初衷。因此，政府須有兩大策略思維。首先，將「留學香港」確立為一項得到國家相關政策部門認可與支持的長遠品牌戰略。這能給予投資者清晰的信心，明白興建學生宿舍是配合國家發展教育樞紐的舉措，具有穩定的政策預期和合理的回報周期。其次，昨日計劃中的地價計算不應與商品住宅地價掛鈎。正如本地大學興建宿舍基本毋須支付地價，政府應為私人發展的學生宿舍訂立一套特殊的、優惠的地價計算機制。