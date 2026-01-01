美國要吞併格陵蘭的動機

美國成功逼使委內瑞拉把石油資源開放讓美國任意開採後，隨即把矛頭指向格陵蘭。美國認為，格陵蘭若不由美國直接掌控，足以對美國的安全造成嚴重威脅。單在格陵蘭設有軍事基地(現在已有)是不足夠的，必須把格陵蘭的全境交給美國管治。 格陵蘭現時由丹麥掌控。美國認為，丹麥的最佳選擇是把格陵蘭賣給美國，否則美國會不惜使用武力，也要強佔格陵蘭。 丹麥已明確表示，格陵蘭是非賣品；丹麥不會就這個問題與美國討價還價。格陵蘭的命運應由生活在格陵蘭的人來決定。格陵蘭的議會已明確表示格陵蘭人不想變成美國人。

特朗普方面表示，格陵蘭要是同意加入美國，美國願意向每名格陵蘭人發放一至十萬美元。特朗普希望這樣能改變格陵蘭人用公投作選擇的結果。這種明目張膽以行賄方式干預別國公投，真是離譜，但特朗普就是想得出，也膽敢去做。 特朗普這種態度很多歐洲國家都非常不滿。法國、德國與英國等國都願意派兵到格陵蘭協助丹麥一起捍衛格陵蘭的主權。可惜，他們的派兵僅是象徵性的；法國派了15人、德國派了13人、英國只派1人。難怪特朗普說，可以當他們「冇到」，美國會按原有安排行事。

美國之所以這麼注重格陵蘭，是因為格陵蘭位處北冰洋水道的要津。隨着地球氣溫上升，該條水道被冰封的日子大大減少，很快會成為歐亞之間的主要航道。由亞洲通過這條水道去歐洲，會快過經蘇彝士運河或好望角。 中國有艘貨輪從寧波的舟山港出發，只花了20天時間，就可以通過這條航道，抵達英國最大的貨櫃碼頭費利克斯托港，比經蘇彝士運河快10天，比經好望角快30日。航程短了，碳排放亦會減少。如果美國能夠掌控格陵蘭，便可以向經過的船隻收取通行費。

除了民用船隻會選擇這條航道外，襲擊美國的飛彈亦會採用這條通道，因此美國想把防禦雷達系統也部署在格陵蘭。 格陵蘭是世界第一大島，面積達2,166,000平方公里。美國的如意算盤是收併了格陵蘭之後，再收埋加拿大，美國就可以成為世界第一大國，比俄羅斯還更大。屆時，美國就可掌控更多資源，在和中國較量時，佔據更有利的位置。 我認識一位英國朋友對我說，特朗普好像在發大英帝國以前發過的美夢，以為霸佔多些地球上的資源，就可以控制整個世界。現實沒有那麼簡單；霸佔的地方多了，所產生的麻煩亦會跟着增加，最後便會得不償失，只好把吃進肚裡的東西一口一口吐出來。況且，現今世界已與維多利亞時代不一樣，特朗普的如意算盤很難打得響。