筆者的家人之中一直都有煙民，偶爾也想借本欄發表一下對目前控煙政策的見解。

中國國務院上月底發文關注「涉煙違法活動」，特別是對私煙問題表現出高度關注。這使私煙問題日趨嚴重的香港在全國煙草管理「劣等生」形象愈發突出。為了共同維護國家的利益與消費者的權益，香港特區政府必須積極配合國家，想方設法加強打擊私煙活動。

香港私煙氾濫，愈來愈多不法商人鋌而走險銷售違法商品，不少市民亦因價格考量，選擇購買這些產品來源不可考，甚至存在較高健康風險的違法產品。縱然海關、警察疲於奔命仍未能有效杜絕，這不僅損害了合法商人的生意，還對公共健康造成直接威脅，甚至損害了香港治安。為了回應國家的期盼，特區政府有必要立即採取行動。