筆者的家人之中一直都有煙民，偶爾也想借本欄發表一下對目前控煙政策的見解。
中國國務院上月底發文關注「涉煙違法活動」，特別是對私煙問題表現出高度關注。這使私煙問題日趨嚴重的香港在全國煙草管理「劣等生」形象愈發突出。為了共同維護國家的利益與消費者的權益，香港特區政府必須積極配合國家，想方設法加強打擊私煙活動。
香港私煙氾濫，愈來愈多不法商人鋌而走險銷售違法商品，不少市民亦因價格考量，選擇購買這些產品來源不可考，甚至存在較高健康風險的違法產品。縱然海關、警察疲於奔命仍未能有效杜絕，這不僅損害了合法商人的生意，還對公共健康造成直接威脅，甚至損害了香港治安。為了回應國家的期盼，特區政府有必要立即採取行動。
首先，煙稅過高是造成私煙問題的根本原因之一。過高稅負使得許多市民轉投黑市，也使不法商人有更大的誘因去做此違法生意。特區政府應考慮適度減煙稅，縮窄完稅煙與私煙的差價，讓消費者更願意選擇購買正品，打擊私煙市場的需求，減少對非法市場的依賴。香港政府也必須確保政策方向與國家打擊涉煙違法活動的要求保持一致，避免因錯誤措施而削弱整體治理成效。其次，目前香港的完稅煙標籤制度宣傳不足，早前有業界調查指，九成報販不知該計劃，而制度又提高了煙草業界的製作難度和成本，結果只有令合法商戶和守法市民困擾，對不法私煙卻阻嚇不足。特區政府應聽取業界意見，改善完稅煙標籤的設計，確保其能夠簡單明了，並加強宣傳，讓消費者了解如何識別產品真偽，從而提升對合法產品的信任度。
當然，香港政府也應繼續加強執法，增派人手和資源強化打擊私煙。如加強沿海地區、邊境及零售市場的巡查，並回應國家呼籲，與內地執法機構合作共同打擊私煙。
香港的私煙問題亟須解決。香港特區政府應以國家政策為指引，集中資源打擊私煙犯罪，維護市場秩序與國家利益，展現香港在全國治理體系中的積極作用。尤其應該重新思考諸如加煙稅、禁加味煙等失誤政策，避免進一步刺激私煙銷量，阻礙國家打擊私煙的政策大方向。