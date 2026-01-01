取消新生嬰兒津貼 持續開放人口輸入

面對嚴峻的財政赤字，公共政策必須講求實證與成本效益。本屆政府為鼓勵生育而推出的「新生嬰兒兩萬元津貼」計劃，實施至今數據已清晰證明其成效不彰。與其繼續將寶貴的公帑投放於此邊際效用極低的方向，不如果斷取消，將資源用於更有效的領域，並堅定不移地持續擴大開放的人口輸入政策，這才是應對香港人口結構挑戰的務實之舉。 根據最新統計，2025年香港登記新生嬰兒僅有31,714人，較2024年下跌約14%，再度跌破歷史新低。這項數據是對津貼政策最直接的評價。誠然，2024年出生數字曾有過短暫回升，但這主要歸因於華人傳統的「龍年效應」，許多父母只是將生育計劃提前，而非新增的生育意願。將短暫的龍年嬰兒潮歸功於兩萬元津貼，無疑是倒果為因。

津貼政策失效，並非香港獨有現象，而是帶有普遍性的規律。經濟合作暨發展組織(OECD)2025年的研究指出，現金補貼對提升「終身總生育率」的長期影響極小。中國內地學者的實證研究也得出類似結論，生育補貼雖有一定「托底效應」，但「激勵效應」並不明顯；更重要的是，補貼必須達到很高的金額門檻才能產生作用，小額度補貼幾乎無法改變個人的生育決策。這些研究均指在現代大都會，生育是關乎生活方式、職業前景、居住空間與個人價值的綜合決策，區區數萬元的經濟誘因，猶如杯水車薪，最多只能造成生育時間的提前，無法從根本上增加生育數量。

我們毋須對出生率下降過度恐慌，因為香港的總人口並未因低生育率而減少。這背後的關鍵，正是各種輸入人才計劃和補充勞工政策發揮了作用。過去一段時間，香港透過「高才通」等計劃，成功吸納了大量年輕、受過高等教育的勞動力，不僅抵銷了自然人口的減少，更令總人口保持穩定。作為高度國際化的移民城市，香港的人口生命力從來不僅繫於本土出生，更在於其對全球人才的吸引力。因此，與其耗費巨資嘗試扭轉本地居民的生育意願，不如更積極、更開放地優化人口輸入政策，這才是更直接、更有效的人口結構優化途徑。

綜觀全球頂級大都會，如東京、倫敦、紐約，其發展與活力均依賴不斷吸引外來年輕人才匯聚。這些城市同樣面臨本土居民因生活成本、空間等因素，在老年後向郊區或衛星城市遷移的趨勢。香港在一國兩制下，擁有特殊的制度彈性，完全可以更細緻地規劃全生命周期的人口政策。例如，近年政府推動的長者前往大灣區內地城市養老的政策，就是一個良好開端。透過完善醫療、福利等跨境銜接，鼓勵退休人士選擇生活成本更低、空間更寬敞的地區安享晚年，從而為年輕勞動力騰出城市空間與資源，形成一種動態、良性的人口循環。

香港財政儲備已降至僅約8個月政府開支的水平，每年須依靠發行債券來算作收入。新生嬰兒津貼計劃在推出時已設有檢討機制，現在實證數據俱在，已明確顯示其無法達成政策目標。當局應秉持理性務實的態度，在下月的《財政預算案》中果斷宣布取消該計劃，即時省卻每年數億元的非必要開支。這筆巨額款項，若能轉投於提升託兒服務、改善教育設施或直接支援更有需要的在職貧困家庭，其社會效益將遠高於一次性的生育獎金。 對於香港的人口未來，不在於強迫催谷出生率，而在於持續擴大開放，不斷提升我們的城市吸引力，讓香港繼續成為全球人才安居樂業、追逐夢想的目的地。這才是解決人口問題的正道。