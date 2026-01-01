美國未敢對伊朗動手

伊朗曾是中東發展得相對好的國家，由於盛產石油，國家相對富裕，現代化的水平很早就比鄰近國家好。然而自從巴列維國王被人民推翻後，新政權政治取態反美。長期受到美國的制裁和打壓；伊朗的經濟因而停滯不前，內部問題叢生。 伊朗之所以這樣反美，是因為在革命成功之前，美國長期支持巴列維王朝鎮壓革命黨人，所以伊朗對美國一直懷恨在心，曾攻佔美國大使館，扣押使館人員，並成功反擊特種部隊的拯救行動，叫美國面目無光。所以，即使歐洲國家一度想與伊朗修好，美國仍死咬着伊朗不放。而伊朗亦在中東地區處處與美國及以色列作對，以支持巴勒斯坦建國。

在以色列入侵加沙地區期間，伊朗對巴勒斯坦的支持，比巴勒斯坦的阿拉伯兄弟還要積極。為此，美國曾派B2戰略轟炸機，向伊朗核設施投放了14枚可深入地底逾50公尺的巨型鑽地彈，對伊朗造成嚴重的打擊。 隨後，美國還進一步加強對伊朗的經濟制裁，令已經十分脆弱的伊朗經濟陷入崩潰，通脹失控，物價暴升，民不聊生，不滿的民眾走向街頭，示威的規模愈來愈大。美國乘機挑撥離間，公開支持民眾推翻伊朗政權。美國還恐嚇伊朗政權，若向示威民眾開槍，美國就會軍事介入。有消息指，美國航母「林肯號」正駛往中東。由於美國在委內瑞拉的「斬首行動」十分成功，有人估計，美國會用類似行動對付伊朗宗教領袖哈梅內伊；但至今未見行動。

我估計，這個行動將不了了之，因為美國已開始為自己「縮沙」找下台階。本來說，伊朗政府一開槍就行動，現在伊朗政府開了很多槍，而且還關押了很多示威民眾；但美國卻反過來替其說好話，說伊朗沒有處死示威者，如是令軍事行動失去了迫切性。 其實，特朗普的確想對伊朗採取軍事行動，但他的軍事顧問不建議這樣做。因為伊朗信奉伊斯蘭教，有很多宗教狂熱分子，即使有現代化武器亦不容易對付。美國在阿富汗就吃過很多苦頭。伊朗人與阿富汗人都是波斯人的後裔，一樣不容易對付。再者，哈梅內伊行蹤飄忽，在沒有可靠「內鬼」的情況下，行動難有把握。

此外，中東多個一向與美國關係良好的阿拉伯國家，都不贊成對伊朗採取軍事行動，連伊朗的死對頭沙特阿拉伯也不贊成。他們態度堅決，說不會容許美國用他們境內的軍事基地來襲擊伊朗。美國唯有知難而退。 說到底，向伊朗動武並不符合美國的戰略部署──退回西半球，集中力量處理好美洲自身的問題。所以特朗普決定不在伊朗挑起新的火頭，轉而把矛頭指向格陵蘭。美國今次的取捨，可用來推測其今後的其他動向。