《愛心改造家》由南下的網購巨企京東贊助，4季節目內容圍繞為有需要人士改造家居環境。家居節目屬於長青的綜藝類別，今次增加了支援弱勢社群的元素，設計師透過京東提供的家居用品和電器，融入狹窄或特殊的空間，改善家居環境，是個實用又有溫度的題材。這類題材特別適合在周六假期播放，今次還特別安排了在8點的黃金檔。

1月份電視台陸續推出新劇集和綜藝，經過12月份休閑假期氣氛後，商業活動增加，市民生活回復，觀賞電視成為日常娛樂部分。新節目如劇集《非常檢控觀》口碑和收視都不錯，歌唱比賽節目《唱錢》也令人期待。綜藝方面會有自家製作的《愛心改造家》開播。

新製作選擇了4個背景不同的弱勢家庭，主持人森美和雷子璇非常有心，用了很長時間參與家訪、拍攝，與設計師一齊研究解決方案。節目中選用的家品採用不少新設計概念，價錢合理，不妨用有溫度的網購介紹的新角度觀賞。

京東是內地網購巨企，集團營運範圍由物流、健康包羅萬有，部分業務年前開始南下，包括物流、網購。京都網購賣點之一，是貨品都是經由公司搜購，與開放式平台由商家開店不同，在內地競爭激烈的環境下成功殺出血路。

香港人口只有700多萬，但屬於富裕社會，消費能力高，加上商業環境成熟，是內地企業出海打入國際的試金石。去年京東收購本地連鎖食品店佳寶備受市場注視，這次與TVB合作，讓大量的觀眾增加了對公司的了解，同時展示了大型企業關心社會的人民情懷，內地企業以香港作為出海路徑是未來大勢所趨，能夠與本地社會增加互動，業務發展應該大有好處，是利己利人的多贏方案。