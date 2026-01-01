高手品評恒生廣告見功力

am730近日刊出曾錦強先生《一個廣告集團經營者的反思》一文，以恒生銀行「恒久．恒新」廣告的網絡熱議為題，沒有苛責、沒有評斷，僅以業內視角拆解事件，字裡行間皆是廣告人對行業的理解，更是資深管理者的處世智慧。這篇看似淺談閒論的文字，沒有無謂貶損、不誇張，卻把行業本質、公關邏輯、溝通藝術講得透徹，堪稱香港廣告圈一篇「高手級」的評論佳作。 曾先生的高明，在於以「同行視角」論事件。作為廣告集團掌舵人，面對同行的作品引發爭議，他沒有評頭品足，更未對恒生銀行或創作者有負評苛責。文中指自己初見廣告時「未覺得有甚麼不妥」，坦言橫排中文從左到右的閱讀習慣，是最真實的業內人感受——廣告創作本就基於大眾主流的傳播習慣，此番表述既解答了創作者初衷，也體現對客戶品牌的尊重。恰恰就是行業前輩的格局。而這篇文章的價值，更在於熱議中仍保持冷靜，於細節裡尋找可討論空間。

面對網絡上的惡搞與討論，他也沒有跟隨網民情緒，而是先點出一個核心事實：這場爭議恰恰證明「廣告仍然有人關注和談論，在社會仍有一定的影響力」。這一視角，跳出了近年甚麼問題也出現「公關災難」的固有框架解讀，那就是專業評論與網民罵聲的分別。與此同時，他又從事件中提煉出最實用的行業教訓——「創作廣告標語時，應該前後左右、上下反覆多讀幾遍」。曾先生沒有空泛的道理，謹講出了落地的建議。 更精彩的，是他對「公關災難」的獨特見解，他直言大多數非產品服務相關的公關失誤，「笑過也就過了」，更點出公關風波背後的另一層價值：非目標客群的討論帶來免費的品牌曝光。

整篇文章千餘字，沒有深奧理論，只如一位前輩與同行間閒談，卻又能言之有物。文章沒有予人「同行如敵國，有事踩兩腳」的感覺，點評洽到好處，正是高手的寫作水平。 曾錦強先生今次「借東風」，抒高見，高人也。