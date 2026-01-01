「赤馬紅羊」的「商機」

世界變了，原本每六十甲子年一次的丙午、丁未兩年民間預兆是比較多波折的年份，會有不少天災如地震、火山、海嘯等事件，也會有政治人物出問題，一些國家變革等事。一般情況下，除非是天下大亂的年頭，否則都是「國家」層面社會震動，與我們這些每天去飲茶的「蟻民」無關。 但是在今天「笑貧不笑娼」的時代，一切以商業利益為首，「赤馬紅羊」居然搞出了「商機」，大家如果去翻一翻那些「陶X」、「拼XX」的商品網站，打「赤馬」兩個字已列出一大堆「赤馬紅羊化解」、「破赤馬紅羊之法」的商品，其中包括了「赤馬紅羊劫文」及「消解之祈禱文」、「赤馬紅羊精妙六套裝」、「化解2026丙午馬年赤馬紅羊澆滅烈火」的黃銅玄武擺件。學生甚至告訴在下，有些「破赤馬紅羊」的石頭像，可以買到幾千元。

本來術數是一些非常「正常」的天道起落，古人也只是平淡應對，但現在人見到「問題」便想一定會有「解決」方法，那只是一廂情願，也容易跌入「商業」陷阱之中。一個晚期癌症病人，今天科學也沒法起死回生，遇上海嘯能否逃脫是個人的業力。 本來每年的十二生肖中，一定有一些人是犯太歲，沖太歲的人，本來用「玉」來辟邪，避災是有一定作用，但有人想起「商機」，但有人想出某生肖的人，今年便要戴某生肖的玉或某「佛」的符。明年又要戴另一個生肖，這樣買玉也可以買十二次，大家想一想，在古代中國考古中，有沒有人發崛出「蛇」的玉呢？為甚麼古人不用這樣辟邪而現代人要這樣呢？這說明了現代人比古人蠢，容易被人騙。