新年第一個全新展覽，SC Gallery將呈獻錄像藝術家林穎詩的全新個展《思緒的房間》。是次展覽將呈現她以「房間」為題所創作的一系列錄像與平面作品。她透過回溯家庭舊照、觀察家居景貌，並參照經典文學與圖像，展開對「房間」一概念的探問和視覺演繹。藉由敍述不同女性對「房間」的記憶與逸事，探索這些空間如何孕育對生活的想像。

林穎詩(b. 1993)的創作靈感始於英國作家維吉尼亞．吳爾芙(Virginia Woolf)在其經典散文《自己的房間》(A Room of One’s Own)，主張女性創作必須擁有屬於自己的房間，強調一個實體空間能轉化成其心靈、思考以及創作實踐的場域。林氏將吳爾芙的論述與自身及家中女性親人「未曾獨自擁有一個房間」的共同經驗相互對照，以此作為創作的起點。是次展覽將首映其長八分鐘的全新錄像作品《思緒的房間》。作品中，她從家族記憶入手，收集舊照、記錄對話，並觀察居所的角落與擺放物件的位置，梳理她們在各自家居空間中劃出私人界線的方式。與此同時，她亦邀請母親與甥女，以電子遊戲、摺紙和塗鴉，呈現她們對「自己的房間」的想像。