新年第一個全新展覽，SC Gallery將呈獻錄像藝術家林穎詩的全新個展《思緒的房間》。是次展覽將呈現她以「房間」為題所創作的一系列錄像與平面作品。她透過回溯家庭舊照、觀察家居景貌，並參照經典文學與圖像，展開對「房間」一概念的探問和視覺演繹。藉由敍述不同女性對「房間」的記憶與逸事，探索這些空間如何孕育對生活的想像。
林穎詩(b. 1993)的創作靈感始於英國作家維吉尼亞．吳爾芙(Virginia Woolf)在其經典散文《自己的房間》(A Room of One’s Own)，主張女性創作必須擁有屬於自己的房間，強調一個實體空間能轉化成其心靈、思考以及創作實踐的場域。林氏將吳爾芙的論述與自身及家中女性親人「未曾獨自擁有一個房間」的共同經驗相互對照，以此作為創作的起點。是次展覽將首映其長八分鐘的全新錄像作品《思緒的房間》。作品中，她從家族記憶入手，收集舊照、記錄對話，並觀察居所的角落與擺放物件的位置，梳理她們在各自家居空間中劃出私人界線的方式。與此同時，她亦邀請母親與甥女，以電子遊戲、摺紙和塗鴉，呈現她們對「自己的房間」的想像。
進而，她將目光延伸至城市邊緣，走訪近郊山澗，以鏡頭捕捉假日聚集的外傭。這些離鄉背井的勞動者，運用樹枝、石塊和布料等物料，在異鄉山野搭建起臨時聚所。這類建築物往往會遭到驅散，林氏亦紀錄下她們散去後所遺留的境置。她透過重組來自私密記憶與公共場所的影像碎片，以多位女性的生活敘述為引，思索人擁有獨立的物理空間後，其運用空間方式的轉變，以及轉變背後所承載的、關於自主的意涵。
藝術家透過並置這些來自文獻、創作與互動中，跨越世代的「房間」圖景，探討空間無論暫存或恆久、真實或虛構，人類始終嘗試劃分界限、建立佔有、實現棲居，對創造精神棲所與自主意志抱有深切的渴求。她以視覺語言的疊映與重組，邀請觀者一同走入既私密又開放的「思緒的房間」。(《思緒的房間》將於1月31日開幕，至2月28日。)