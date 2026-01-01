東京血糖大企劃

在出發去東京這座美食森林之前，我決定在手臂上安裝一個 CGM(連續血糖監測儀)。顧名思義，這是一個能連續兩星期、24 小時監察血糖起伏的小儀器。安裝前，我曾像大多數人一樣擔心那長長的探針會像打針一樣痛，結果出乎意料，竟然連一絲痛感都沒有。如果你也正考慮安裝較新的版本，真的可以放心。 這台儀器最大的意義是甚麼？如果硬要糾結數值，比如它顯示 7.0mmol/L時，你的實際數值可能是6.0mmol/L，不完全準確。那麼……這實驗還有意思嗎？事實上，數值並非全部，「趨勢」才是CGM給予使用者最有價值的情報。

在東京街頭，這成了一種即時的心理博弈。當我看著手機螢幕上的曲線，清楚地看到哪些食物會讓血糖像東京鐵塔般拔地而起，哪些則像河口湖的水面平穩流過時，我開始不自覺地思考：既然這些讓血糖急升的東西對身體負擔這麼重，不如就稍微收斂一點吧？ 很多人問我：「天天盯著血糖去旅行，好玩嗎？會不會錯過太多美食？」 我的答案是：完全不會。這星期在東京，我依然「食盡好西」。唯一的差別在於，以前是「盲食」，現在是「知性地吃」。以前看到拉麵或和菓子，腦袋裡只有「好吃」兩個字；現在我會先吃菜、再吃肉，等胃部有了扎實的飽足感，那些升糖指數最高、殺傷力最強的澱粉和甜品，我便只取一小口淺嘗即止。這不是剝奪，而是「足夠就好」。其實，壞東西也是可以吃的，只要別吃得太多、太急、太早。

這趟旅程讓我體認到：人類往往高估了自己的自制力。CGM就像一位隱形的導師，每當我想在便利店瘋狂掃貨甜點時，它就在暗處提醒我：適可而止。 可惜的是，科學能幫我控制體內的血糖，卻沒法控制我在銀座和新宿的購買慾。看著信用卡的帳單，我由衷希望科學家能快點研發出一款CGGM (Continuous GG Meter)，24小時監控我的錢包餘額，當我口袋快要「GG」的時候，及時發出警報。 《黑紙》《100毛》《毛記電視》共同創辦人