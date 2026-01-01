碧咸家的風波，長子(Brooklyn Beckham)在社交平台上一紙六版聲明，數盡父母不是，一句「我不想與家人復和」，當眾剪開血緣這條線。曾經，碧咸一家是娛樂版裡最會賣「幸福」的品牌：球王、時裝女王、乖仔乖女。如今，兒子把多年的委屈與指控掟到網上，評論專欄再添上一層冷眼分析：「這已不是一家人吵架，而是一場Beckham Inc的災難。」家，忽然變成上市公司，親情是資產，亦是公關風險。
兒子說，自己一生被當成道具，連婚禮細節、名字商標，都要為「品牌」服務；父母那邊，則一直經營着完美家庭的形象，紀錄片、廣告、封面故事，一磚一瓦堆砌出來。這種故事在我們的華人眼中其實熟悉不過，畢竟家族的形象很重要，有本事養得起自己都不用反目，少見就好。何況他太太的家族也是有錢富豪，選擇炸毀舞台值得嗎？
別人的家事最安全，因為不是自己的傷口。但其實是場悲劇，它提醒我們不要把自己的孩子、婚姻，甚至自己的人生，活成一個要隨時對外交代的「品牌」。這個年代最容易做的一件事，就是把「家」經營成項目：小孩的成績、老公的事業、自己的樣貌身段，全都拿去展示，在網上發布。 可是，孩子要的也許只是被當作一個人，而不是一個「成功故事」；伴侶要的，也未必是合照裡的完美笑容，而是可以出醜、可以失控，仍然不被出賣的安全感。
這宗風波最殘酷的是，當你習慣用公開來換掌聲，總有一天，也會在公開場合被審判。也許最重要的選擇，是讓家裡的爭吵只停留在餐桌，而不是停留在別人的屏幕。家，可以不完美，但不必成為節目。 [email protected]