碧咸家的風波，長子(Brooklyn Beckham)在社交平台上一紙六版聲明，數盡父母不是，一句「我不想與家人復和」，當眾剪開血緣這條線。曾經，碧咸一家是娛樂版裡最會賣「幸福」的品牌：球王、時裝女王、乖仔乖女。如今，兒子把多年的委屈與指控掟到網上，評論專欄再添上一層冷眼分析：「這已不是一家人吵架，而是一場Beckham Inc的災難。」家，忽然變成上市公司，親情是資產，亦是公關風險。

兒子說，自己一生被當成道具，連婚禮細節、名字商標，都要為「品牌」服務；父母那邊，則一直經營着完美家庭的形象，紀錄片、廣告、封面故事，一磚一瓦堆砌出來。這種故事在我們的華人眼中其實熟悉不過，畢竟家族的形象很重要，有本事養得起自己都不用反目，少見就好。何況他太太的家族也是有錢富豪，選擇炸毀舞台值得嗎？