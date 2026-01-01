躑躅在灣仔街頭，沿聖佛蘭士街行上斜路，立即有一種遠離繁囂的感覺。三條以日、月、星為名交雜的街道，再加上旁邊的電氣街，大家都可能有一個疑惑，為甚麼這些街道名字跟電力能量似有所關係。但這裏卻是一個洋溢着文青氣息濃厚的小社區，每逢周末及周日都吸引不少年輕人在此飲杯咖啡或溜漣打卡，給自己洗滌心靈。

直至最近筆者出席「港燈《光影與傳承》之旅」，才知道這裏曾經是「香港電燈有限公司」(港燈)在1890年正式營運時候的第一間發電廠所在地。為了方便發電廠工人工作，遂想到以三字經中的「三光者、日、月、星」為街道命名，意義深長，因為太陽、月亮、星星三者都是自然光源。