躑躅在灣仔街頭，沿聖佛蘭士街行上斜路，立即有一種遠離繁囂的感覺。三條以日、月、星為名交雜的街道，再加上旁邊的電氣街，大家都可能有一個疑惑，為甚麼這些街道名字跟電力能量似有所關係。但這裏卻是一個洋溢着文青氣息濃厚的小社區，每逢周末及周日都吸引不少年輕人在此飲杯咖啡或溜漣打卡，給自己洗滌心靈。
直至最近筆者出席「港燈《光影與傳承》之旅」，才知道這裏曾經是「香港電燈有限公司」(港燈)在1890年正式營運時候的第一間發電廠所在地。為了方便發電廠工人工作，遂想到以三字經中的「三光者、日、月、星」為街道命名，意義深長，因為太陽、月亮、星星三者都是自然光源。
時移世易，物換星移，港燈去年慶祝成立135周年，團隊特別在位於堅尼地道44號的港燈中心大堂，擺放了一個歷史展示廊，透過一系列珍藏實物展品，包括不同年代的電錶，以及電子互動裝置，串連起港燈逾百年的故事，帶領參觀者踏上一趟從電街燈走向智能電網的時光旅程。
其實一個城市的發展，亦可從街燈的演變略見端倪。十九世紀港燈灣仔發電廠的首個供電項目，就是要為中環政府山附近的50支政府街燈提供電力，而亦因為電燈愈來愈普及，大大改善了港島區的治安，特別是電廠所在地——下環(即今日灣仔)一帶，因而造就晚間的經濟活動變得活躍，帶動經濟發展。
這些早期設置在中環德輔道和其他港島地區的電街燈，在1990年港燈慶祝供電百周年時，復刻了八款由1890年至1970年代的電街燈，設置在中環香港大會堂對出的公園。每一種街燈造型各具特色，承載着每一段不同時期的城市故事，更保留着一種光影的情懷及記憶。