香港創科全面提速 尖端科研貢獻世界

當「製冷」無需耗電，「試藥」無需先以身犯險，這些突破想像的科技場景，正從香港的實驗室走向現實，成為驅動發展的新質生產力。為展現香港在國家創新體系中的獨特優勢與貢獻，團結香港基金轄下中國文化研究院的「當代中國」網站，近期特設「香港創科」專題，深度聚焦本地科研如何以國際級創新，回應全球性挑戰。 唔使用電嘅 製冷OK！

綠色科技突破，源於自然啟發！筆者藉此分享其中一篇專題文章，有本地大學團隊深入研究了撒哈拉沙漠銀蟻，牠們會利用特殊毛髮結構反射陽光對抗高溫，並將此仿生原理轉化為可大規模應用的「被動式輻射製冷」技術。團隊研發出的特殊塗料，能同時高效反射太陽光譜，並通過大氣窗將熱能，以中紅外輻射形式散發至外太空，實現零能耗降溫。原來此技術已成功應用於香港多區建築，例如在旺角商場天台實現表面降溫超過攝氏30度，節能效益顯著，更已出口至近30個國家，包括應用於阿聯酋的酷熱環境，展現香港科技解決全球暖化問題的實用價值。

3D生物打印 針對肝癌治療

在生命健康領域上，香港一樣有超卓創科表現！有大學醫學院團隊針對肝癌治療難題，成功融合生物工程與精準醫學，首創「肝立方」三維生物打印平台。該平台能利用患者自身的腫瘤細胞、免疫細胞及基質，精準重建出包含腫瘤微環境及仿生血管系統的立體模型。這使得醫生在兩三週內為患者篩選出最有效、副作用最小的個性化療法，臨床數據顯示可提升治療成效40至50%。這項技術不僅為患者爭取了寶貴時間，降低了「試藥」風險！

提升創科生態 港深創科園加速建設

國家「十五五」規劃明確支持香港發展為國際創新科技中心，位於落馬洲河套區的港深創新及科技園正加速建設。筆者認為，「創科」已是香港當前最熾熱的關鍵詞之一，是融入城市發展、產業轉型與日常生活的最具體實踐。