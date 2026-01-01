安全帶新例實施 安全保障最首要

強制佩戴安全帶的法例於周日（25日）正式生效。根據法例，凡乘坐公共交通工具及商用車輛的乘客，在車輛行駛時均須繫上安全帶；若無合理理由而違例，最高可被罰款五千元及監禁三個月。 香港過去發生多宗涉及巴士、旅遊巴及小巴的嚴重交通意外。2018年大埔公路九巴翻側事故、2019年粉嶺公路九巴撞樹事件，均造成慘重傷亡，教人警惕。這些事故一再告訴我們，安全帶是減低車禍傷亡的重要防線。香港道路繁忙，高速公路網絡密集，部分路段速限高達時速一百公里。即使駕駛經驗豐富，也難以完全防範突發情況。強制乘客繫上安全帶，目的並非增加麻煩，而是讓每次出行都多一分保障與警覺。

法例的核心精神是保障生命，而非製造不便。條例推行初期也許會出現執行上的困難。早前便有媒體報道，有導遊反映在旅遊巴上需站立講解或協助乘客，如導遊必須全程坐定定繫上安全帶，難以履行職責。 經旅遊業界、運輸署及警方多番磋商，最終達成共識——條例容許導遊以履行職務作「合理辯解」，即是履行職務期間短暫站立或解開安全帶的情況下，不會構成違法。這種做法兼顧安全原則與工作實況，體現靈活與人性化。 不過，導遊身為旅遊團代表，理應以身作則。在車輛高速行駛或路況不穩時，應盡量回到座位繫好安全帶，以身示範，樹立專業形象，傳遞正確訊息，保障自己及團友安全。香港旅遊促進會亦建議司機每日檢查安全帶扣，提醒乘客遵從規定。

安全保障不僅依靠法規約束，更有賴持續的教育與宣傳。期望特區政府在推行相關條例時，加強解說與公眾溝通，讓市民理解規定背後的安全理念，從而在日常出行中自覺遵守，共同建立更安全的交通文化。