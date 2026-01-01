加拿大抗美自尋出路 國際格局將重新組合

加拿大總理卡尼在達沃斯世界經濟論壇上，發表了一篇被形容為「冷靜勾勒殘酷新現實」的演講。這場演講不僅獲得全場各國領袖與商界精英起立鼓掌，更被國際輿論解讀為加拿大乃至一眾中型國家，對美國單邊霸權主義的公開反思與戰略轉向。這標誌著，以規則為基礎的舊有國際秩序已然終結，一個由中型國家尋求戰略自主、推動國際關係多元化的新格局正在誕生。此舉不僅將深刻影響美加同盟的未來，亦為倡導多邊合作與自由貿易的國家，如中國，帶來了新的合作空間與發展機遇。

卡尼總理坦率而直接地批判了美國將「經濟一體化」武器化的行為，劍指美國以關稅作為施壓手段、將金融與供應鏈工具化的政策。卡尼用了一個生動比喻來描述當今的國際現實：「如果你不在談判桌上，就會淪為菜單。」國際主流媒體如《紐約時報》等均給予高度評價，認為其勇敢地指出了全球體系面臨的深刻裂痕。這顯示國際社會對無節制的單邊主義已感到厭倦，渴求新的出路。 面對來自美國的貿易脅迫與政策不確定性，卡尼政府正積極推行一套以「多元化和韌性」為核心的國家發展策略。這一策略可分三個層面理解。第一，是鞏固經濟內在韌性，降低對外部的脆弱依賴。卡尼呼籲國民「購買國貨」，專注於可控之事，以應對外部經濟威脅。這是一種務實的防禦性舉措，旨在減少貿易戰帶來的潛在衝擊，將經濟命脈更深地植根於國內。

第二，是建立多元化、去中心化的雙邊貿易關係。卡尼近期訪問中國，雙方簽署了《中國—加拿大經貿合作路線圖》，降低加拿大農產品進入中國市場的壁壘，同時中國電動汽車等產品也可能獲得更公平的市場准入。這種基於互利原則的務實合作，完全符合自由貿易的精神。而中國一貫主張的互不干涉內政、支持多邊貿易體系的立場相契合，自然為中加乃至中國與其他中型國家的合作創造了更大空間。 第三，也是最具深遠影響的一點，是倡導中等國家聯合自強，建立新的國際協調機制。卡尼在演講中呼籲，像加拿大這樣的「中等強國」必須採取同步一致的行動，因為在與霸權國家單獨進行雙邊談判時，各國只會處於弱勢，陷入「競爭誰更順從」的困境。這種聯盟的構想，其核心支持者並非美國、中國或俄羅斯這樣的大型經濟體，而是一批希望避免在強權競爭中「選邊站」、不願被捲入對抗漩渦的中型國家。這將聯合在軍事和外交上形成一種「人不犯我，我不犯人」態勢，制衡霸權國脅迫，維護自身主權與戰略自主。

加拿大本是美國親密盟友，更是情報共享組織「五眼聯盟」成員。然而，美國政府內部甚至曾討論將加拿大踢出「五眼聯盟」作為施壓手段，這反削弱美國情報能力。加拿大曾全面配合美國的「長臂管轄」，其司法程序一度被捲入涉及中國企業華為孟晚舟事件，導致中加關係嚴重受損。如今加拿大的戰略反思，意味著未來美國再欲推行此類極限施壓政策時，將遇到更多來自盟友的慎重考量與阻力，其執行難度必然大增。 特朗普在社交平台上威脅，若加中協議落實，將對加拿大商品徵收100%關稅。然而，約一周前，他還曾公開稱讚卡尼訪華簽署協議是「一件好事」。這種反覆無常、將關稅武器化作為情緒宣洩的態度，最終很可能又是一次「特朗普式縮沙」的虛張聲勢。相比之下，講究平等協商、互利共贏的中國外交策略，在這種混亂的對比之下，其可預測性與建設性將獲得更多國家的認同。加拿大抗美自尋出路的抉擇，只是一個範式的開始。這對世界長遠的和平與發展而言，未嘗不是一件好事。