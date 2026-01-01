中國經濟上衝動力 大過下行壓力

有人對2026年的中國經濟增長表示擔憂。因為，2025年的趨勢基本上在下行：2025年第一季GDP增長有5.4%，第二季跌到5.2%，第三季更進一步下調至4.8%，第四季跌剩只有4.5%，可謂一路向低，下行的壓力很大。 不過，我認為這個下行的趨勢，很可能會在2026年逆轉，變成向上的衝力大過下行的壓力，出現峰迴路轉，漸入佳景的境況。 我之所以有這樣的推斷，是因為中美博弈的形勢已漸演變成對中國有利。中美之間的摩擦是美國挑起的。在開始的時候，美國好像總在步步進逼，又限售，又禁運，又撤資，又加關稅，處處都在卡中國脖子。而中國則只能被動地回應，好像總是在捱打。

這種形勢怎不令人擔心？是以老百姓都不敢花錢，不敢投資，導致民間的積蓄率上升，經濟卻動力不足。然經過多輪的角力，中國已發現美國的攻勢不外如是，中國不但抵受得起，而且還有反擊能力。 美國不賣芯片給中國，反令中國加快了這方面的發展，漸漸擺脫了對美國的依賴。原先是中國擔心美國不賣芯片給中國，現在已變成美國擔心中國不買美國出產的芯片。美國禁止輝達賣H20給中國的結果，是中國連H200也可以不買。往後，中國的新產品面世後，可能輪到美國擔心，中國不肯把這些產品賣給美國了。

在人工智能發展方面，美國雖然較中國起步早，但中國很快就追近了。美國的封鎖起不了多大作用。美國的科技界普遍認為，美國領先的距離不大；在某些領域甚至已被中國反超。 AI的算力需要電力作基礎，但美國在這方面的基建卻做得很差。中國的發電量是美國的兩倍。令美國的AI發展很快便會遇到電力不足的瓶頸。 此外，AI的發展亦離不開稀土，而中國在稀土的蘊藏量，開採能力，精煉能力以及應用能力學，都已遙遙領先，隨時可以卡美國脖子。

特朗普已發現，美國根本沒有條件與中國脫鈎，只好改與中國搞好關係，並稱習近平為好朋友，以加強與中國的交往，希望中國多買美國的農產品，更歡迎中國去美國投資。而美國的新進企業更早已重回中國發展，他們來中國不是想利用中國的廉價勞動力，而是想利用中國的科研能力與強大的新質製造力。 現實是中國的綜合國力已不亞於美國，只是現時的國際秩序仍是美國制定出來的，為美國所操控的，在金融上尤其如是。然而，形勢正在轉變，特朗普自己也感到壓力，否則何須與中國休戰，並退回西半球，重行門羅主義？

這種宏觀形勢的轉變，將令各國改變與中國的態度，令中國的優勢可以在下一階段得到更好的發展。於中國自己而言，國民的自信心正在加強，人們會樂於消費，勇於投資。中國純靠內循環也可以令經濟持續發展，並有能力支援落後國家，令他們成為中國的潛在市場。這樣中國的經濟既有內循環，又有外循環，自然會動力十足。