我新一年的願望，原本想開始享受人生。可是，我又違背想法，因為我剛剛接受新任務！

感謝娘家香港電台邀請，讓我與認識已久的臨床心理學家張傳義博士及港台同事袁梓珮(拔絲)，一起主持一個輕鬆探討情緒健康的節目，叫《日出前告白》，逢周日深夜12時在香港電台第一台播出。開張日，我們請到前港姐，現在是心理輔導師的岑杏賢作分享嘉賓。

情緒健康是我很有興趣的題目，因此每周一《洪方之力》專欄也經常分享類似範疇。在紛擾複雜的世代，我除了想幫人，亦很需要自救，因此接到邀請時，我不假思索地答應了。而且節目名稱很有意思，拍檔拔絲說，因為深宵時分，情緒較易湧現，希望我們一起坦白，放下心中包袱，日出而作，重新開始。每星期我要負責一個小環節，叫《方健．言》，就讓我把節目首個分享化成簡短文字版。