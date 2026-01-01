我新一年的願望，原本想開始享受人生。可是，我又違背想法，因為我剛剛接受新任務！
感謝娘家香港電台邀請，讓我與認識已久的臨床心理學家張傳義博士及港台同事袁梓珮(拔絲)，一起主持一個輕鬆探討情緒健康的節目，叫《日出前告白》，逢周日深夜12時在香港電台第一台播出。開張日，我們請到前港姐，現在是心理輔導師的岑杏賢作分享嘉賓。
情緒健康是我很有興趣的題目，因此每周一《洪方之力》專欄也經常分享類似範疇。在紛擾複雜的世代，我除了想幫人，亦很需要自救，因此接到邀請時，我不假思索地答應了。而且節目名稱很有意思，拍檔拔絲說，因為深宵時分，情緒較易湧現，希望我們一起坦白，放下心中包袱，日出而作，重新開始。每星期我要負責一個小環節，叫《方健．言》，就讓我把節目首個分享化成簡短文字版。
市面有不少情緒輔導熱線，但我經常思考，負責接聽的人跟我「三唔識七」，對方真的可以幫我排難解憂？直至近年，我在社交專頁偶然收到陌生網友的訴心事信息，我明白，這些熱線真的有用。
幾星期前，一位網友上千字書。她說有點「諗唔通」，亦有點「諗唔開」。她是任職主管，人工高福利好，可是最近辭咗職了，因為「壓力山大」，上有5個老闆，下有10個下屬，身心俱疲。加上肩負家人欠債、患病重擔，禍不單行再遇到騙案，她希望到了天堂的父親帶同她離開。
看著信息，本疑惑網友為何找我傾訴。後來推斷，我們經常謂找可信賴的人訴心事，或許他們就是壓力源頭。而且人越大，朋友愈來愈少，大家各有各忙，不如找個不認識的人傾訴，起碼對方不會是非當人情，在朋友圈中說三道四。
我決定以過來人身份回覆她。無獨有偶，我近期跟她一樣，因為工作壓力大，開始耳水不平衡，並肯定網友的努力，字裏行間感受到她是大家可依靠的親朋。不過記得，無論如何都要愛惜自己，如果真係想不通，可找專業求助熱，希望她振作。
感恩很快收到她的回覆，說看完我一席話後很有共鳴。她會嘗試好好生活，走向對的地方。有時，我們不需要做得多，只需要在適當時候，伸手找人幫，而對方亦及時拖著這隻手，即使互不相識，亦可隔空互相扶持。 周一見報 多媒體斜槓族：電視/電台/YouTube節目主持/司儀/傳媒公關培訓導師/作者等。